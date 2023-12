Lo que Extremadura espera del nuevo ministro

Carlos Cuerpo (Badajoz, 1980) es licenciado en Economía por la Universidad de Extremadura en 2003, máster en Economía por la London School of Economics y doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid. Ingresó por oposición en el Cuerpo de Técnicos Economistas del Estado en 2008 y ahora es el nuevo ministro de Economía, Comercio y Empresa. El extremeño hereda la cartera de Nadia Calviño. La región pone el foco en su ministerio y recuerda los ‘puntos calientes’ que acechan a una comunidad autónoma en clara desventaja fiscal con otros territorios.

Fondos europeos pendientes de certificar, una amenaza que puede aumentar el déficit

Los fondos europeos son uno de los principales recursos destinados a corregir las desigualdades y desequilibrios de nuestra comunidad autónoma. Muchos de ellos están pendientes de certificar. Como no todo el gasto es de calidad, puede haber importes no elegibles que no se pueden cumplimentar y quedarían como gasto que tendría que ser asumido con fondos regionales, incrementando el déficit. De hecho, la ejecución del programa Next Generation, se ha materializado por debajo del 20%, un escasísimo grado de cumplimiento que pone en grave riesgo la consecución de los hitos y objetivos marcados. Sobre esta situación ya ha alertado la consejera de Hacienda, Elena Manzano, y expertos del ramo también advierten de las consecuencias. En este sentido, una de las reclamaciones fundamentales es que los fondos se adapten a las necesidades reales del territorio. Por ejemplo, es habitual que los alcaldes extremeños demanden la construcción de residencias de ancianos o su rehabilitación, o que pidan que este dinero se destine a la construcción de autovías. Sin embargo, las asignaciones de la Unión Europea no contemplan estas iniciativas, de modo que se produce un contrasentido, al otorgarse montantes que hay que gastar en proyectos que no contribuyen a la vertebración real de la región.

El sistema de financiación autonómica, clave para armonizar y evitar las diferencias territoriales

La Junta de Extremadura defiende que el sistema de financiación autonómica no puede ser una excusa para mantener las actuales diferencias de riqueza entre las comunidades, sino que debe promover la convergencia en los niveles de vida del país. La región reclama, por tanto, máxima objetividad, rigor y transparencia a la hora de calcular lo que cuesta en cada autonomía prestar un nivel equivalente de servicios y políticas públicas, con el objetivo de acabar con el falaz reproche de que los extremeños estamos sobrefinanciados, o que parasitamos a otros españoles.

Desde el inicio del sistema de financiación se ha ido trabajando en dar mayor capacidad de decisión a las comunidades. Y eso es importante porque no todos los territorios son iguales. Extremadura no tiene la misma población que Cataluña, Andalucía, Madrid o Valencia o sus niveles de industria, empresa y comercio. La armonización va en la línea de establecer un marco común para todas las comunidades sin posibilidad de moverse de él y supone un recorte a la autonomía financiera de las comunidades. Nuestra situación geográfica, la ausencia total de comunicación o de inversiones que nos comuniquen con el resto del territorio han provocado un aislamiento que deberían ser también objeto de reconocimiento, de un trato singular, y eso es totalmente contrario la armonización. Tener la posibilidad de que en el IRPF las rentas más bajas de toda España, que son las extremeñas, tributen menos, es un acto de justicia y capacidad económica. La despoblación es una emergencia demográfica y en ella el sistema de financiación es clave.

De hecho, las singularidades que tiene el coste de prestación de los servicios en Extremadura no se reconocen en el sistema de financiación autonómica de forma adecuada.

La exclusión financiera lastra a los pueblos y agrava la despoblación en Extremadura

El sistema bancario español ha sufrido en los últimos años un importante ajuste como consecuencia del proceso de saneamiento, reestructuración y recapitalización al que tuvo que ser sometido tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Esto ha supuesto el cierre de más del 40% de la red de oficinas que había en 2008, antes del inicio de la crisis, con importantes consecuencias para la población. En este contexto, la Junta de Extremadura y las diputaciones de Cáceres y Badajoz rubricaron en abril un convenio para evitar la exclusión financiera en 103 municipios extremeños. De ellos, 68 se ubican en la provincia cacereña, 35 en la pacense y se materializará en la instalación de oficinas, oficinas y cajeros o cajeros.

De los Fondos de Cohesión Territorial de Ministerio de Transición Ecológica se anunció una inversión de 1.279.000 euros cofinanciado con las dos diputaciones. Ya en los planes en marcha contra la exclusión, la diputación de Cáceres ha actuado en 65 municipios menores de 1.000 habitantes, para una población de unas 70.000 personas, mientras que en la provincia de Badajoz desde 2018 unos 15.000 ciudadanos pacenses se beneficien de sus medidas en 35 localidades.

La comunidad autónoma necesita músculo industrial y creación de grandes empresas

La petición fundamental de la presidenta de la Junta, María Guardiola, es que el ministro mire por su tierra. «Que es justo y necesario», indica la líder extremeña. «Hace falta que el Gobierno atienda las demandas de Extremadura. No hay que olvidar que es una región que necesita músculo industrial, y atraer proyectos e inversiones. En eso, un ministro de Economía tiene mucho que decir». Pero también la comunidad espera que sea consciente de que la competitividad de sectores como el turismo y el comercio, necesita de palancas como la inversión en infraestructuras para mejorar la conectividad; que es una petición que se extiende igualmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En definitiva, Extremadura tiene que contar para España, «y queremos que el ministro tome buena nota de ello para que la acción del ejecutivo central sea favorecedora y complemente las medidas económicas que ya estamos aprobando como gobierno de la Junta», apunta Guardiola.

Desarrollo económico y creación de empleo para eliminar brechas y asegurar la competitividad

Abandonar los últimos lugares del país en términos de desarrollo económico, bienestar y falta de inversión es una de las principales reclamaciones de la región. La pone sobre la mesa el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez. Su petición al ministro es que «desde su posición favorezca la inversión y la implantación de grandes empresas que propicien la industrialización de esta tierra, que necesita con urgencia proyectos que favorezcan la repoblación de nuestros pueblos».

Para el presidente cameral bajar el IVA de la luz y el gas es otra de las reclamaciones, pues «ya de por sí el bolsillo de las empresas y las familias se está viendo seriamente afectado a causa de la inflación o de las actuales medidas fiscales, entre otras cuestiones». En este sentido, apela a crear un ecosistema de innovación en Cáceres y Badajoz, y vertebrarlo hacia la provincia como ha hecho Málaga.

A eso se suma, apoyar a las pymes, que son el 99%, en su transformación digital, «porque si tenemos buena infraestructura podremos atraer a nómadas digitales que contribuirán a repoblar el territorio. Hay polígonos industriales por toda Extremadura». Ya el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, se refirió igualmente a la necesidad de apostar por sectores estratégicos como el tecnológico y a hacer que proyectos como la fábrica de baterías de Navalmoral, la fábrica de diamantes de Trujillo o la plataforma logística de Badajoz obtengan el impulso definitivo.