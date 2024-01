Manuel ha nacido a las 08.10 horas en el Hospital de Llerena y es el primer bebé de Fregenal de la Sierra, de este recién 2024. También es uno de los primeros críos de la región que han dado la bienvenida al año. El pequeño ha pesado 3,28 kilos y mide 51 centímetros. El recién nacido también marca un camino nuevo a sus padres, Luis Durán y Noelia Perera.

"Muy contentos e ilusionados". Así se han mostrado en declaraciones a este periódico, ante lo que es el inicio de una paternidad para la que han asegurado "sentirse muy preparados”.

“Estamos en una gran nube”, ha indicado el padre. "Un poco cansados aún" tras el parto, que ha salido todo genial. Además ha relatado que jamás había experimentado algo así. "No se puede describir con palabras. Sé que suena a tópico, pero hasta que no lo vives tú mismo, no sabes lo que se siente de verdad", ha apuntado.

La pareja espera regresar pronto a su casa y poder celebrar los tres juntos la llegada de los Reyes Magos. No hay ninguna duda de que a Luis y a Noelia ya le ha llegado el mejor regalo con antelación. "Ha sido el mejor regalo de nuestras vidas", han finalizado con una amplia sonrisa.

El Gobierno ampliará el permiso de nacimiento de 16 a 20 semanas y remunerará el parental

El Gobierno de España pondrá en marcha en 2024 medidas "fundamentales" como la "extensión" de los permisos de nacimiento de 16 a 20 semanas y también la retribución de los permisos parentales, que ofrecerán a padres y a madres el derecho a tener ocho semanas de permiso por hijo durante sus primeros ocho años de vida. Así lo anunció el nuevo ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante su intervención en el acto de toma de posesión de altos cargos de su departamento, en la que aseguró que el Ejecutivo nacional de Pedro Sánchez da así un "salto cualitativo en la protección social en España, un paso adelante decisivo en la conciliación".