Tan solo hace un año desde que la Unión de Actores y Actrices Profesionales de Extremadura (Uapex) iniciara su andadura como asociación con el fin de defender los derechos del sector artístico en la región. Ahora, dan el paso para consolidarse como sindicato tras una «evaluación positiva» de la actividad realizada en este tiempo en el que, principalmente, han reivindicado «las carencias» que padecen hoy en día los actores y las actrices.

Para Pedro Montero, presidente de Uapex, esta transformación es «muy necesaria» ya que les da la potestad de acordar las condiciones de los profesionales del cine y del teatro. «Vamos a poder reunirnos con las empresas del sector cultural en Extremadura para establecer un salario base digno y regular el proceso de contratación de los artistas», anuncia el presidente. Lo más importante para la agrupación es conseguir un salario justo para los artistas y es que, según relata Montero: «Cobramos lo mismo desde hace 30 años y la vida ahora no cuesta igual».

El futuro incierto

Los actores sufren una precariedad que va mucho más allá del sueldo: «En ocasiones no les dan de alta en el régimen de artista, no se les paga bien los ensayos y las nóminas no reflejan adecuadamente la cantidad que cobran», denuncia. Es por ello que, a la hora de solicitar el paro, no reciben lo que realmente les pertenece.

Si ya de por sí vivir de la interpretación no es tarea fácil, hacerlo en Extremadura se complica todavía más. «Tenemos que subsistir estando en varias compañías», confiesa Montero. El presidente considera que la Junta de Extremadura debería «subir los cachés» de los artistas y «ayudar económicamente» a las producciones audiovisuales y teatrales llevadas a cabo por las empresas de la región.

A día de hoy, muchos profesionales de la interpretación aceptan trabajar en condiciones mejorables por «miedo» de que no les vuelvan a llamar. Por ello, uno de los objetivos de Uapex es «hacer pedagogía dentro del sector». Y es que, según su presidente, «cuesta salir de esa especie de infierno en el que te conformas con lo que tienes porque ni tú mismo te valoras o por el qué va a ser de mí si me quedo sin trabajo».

La situación se complica al no cobrar un sueldo mensual y depender de la cantidad de trabajo que haya en cada momento. «Tenemos un trabajo de subsistencia bastante efímero, en el que hoy tenemos esto y mañana dejamos de tenerlo por circunstancias ajenas a nosotros», lamenta Montero.

«Los actores que han trabajado en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida han cobrado entre 2.100 y 2.500 euros tras dos meses de ensayo», desvela el presidente. Eso hoy en día es una merma económica para un actor que trabaja a jornada completa. Además de esto, en la mayoría de las ocasiones, los actores no pueden ponerse malos. «Para cogerte una baja te tienes que estar muriendo», explica. Otro de los puntos de partida del sindicato es abogar por la formación del artista que está en Extremadura. «Para conseguir que los mejores profesionales salgan de nuestra tierra, es necesario tener un sitio al que poder acudir para reciclarse y seguir activo», afirma.

La junta directiva de Uapex ya ha mantenido reuniones con distintos organismos públicos y entidades privadas con el objetivo de buscar «más implicación» y ayudar a «mejorar cualquier gestión de ámbito cultural» que se pueda desarrollar en Extremadura.

«El paso de convertirnos en sindicato va a tener mucha repercusión a nivel nacional», considera Montero. Además, añade que desde Uapex quieren hacerse socios de ConArte, la Confederación de Artistas Trabajadores del Espectáculo constituida para la defensa, reivindicación y promoción de los intereses de los y las trabajadoras del espectáculo, para «estar presentes en sus mesas de trabajo y tener repercusión a nivel nacional». Extremadura era de las pocas comunidades autónomas que carecía de sindicato, algo imprescindible para que el maltrato hacia el artista extremeño frene.