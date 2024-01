Ha diseñado la camiseta extremeña más vendida de la historia, con más de 50.000 unidades. Juan Diego Martínez es un emprendedor de Santa Amalia que ha convertido su pasión por la región en una empresa que lleva Extremadura a todos los rincones del planeta en forma de camisetas, tazas, bolsas, mochilas y hasta una cerveza.

El logotipo que ha creado este informático se ha vuelto viral y añade un importante valor añadido a los productos que lo exhiben. De hecho, empresas del sector de la alimentación barajan añadirlo a sus artículos, ya que es un factor multiplicador de ventas. ‘Jacha, Jigo, Jiguera’ acaba de cumplir una década de éxitos. Su creador y diseñador del famoso logotipo de la bellota, Juan Diego, hace balance de una trayectoria meteórica. Pulsa aquí para ver la tienda on line.

Muchas empresas ya se han interesado por poder lucir el logotipo en sus productos

Juan Diego es informático y tuvo que irse a Madrid a trabajar, pero la nostalgia de su tierra nunca le abandonó. «Siempre tuve en mi cabeza hacer un homenaje a Extremadura, pero no lo tenía definido aún en 1998. Quince años después me puse manos a la obra. Aprovechando el tirón de Facebook en aquel momento hice una página. Pensé en una expresión netamente extremeña, por eso le puse ‘Jacha, Jigo, Jiguera’. La intención solo era dotarla de contenidos sobre la región: gastronomía, rutas, castúo…», explica el emprendedor.

La página no tenía ni logotipo y a pesar de eso cada vez ganaba más seguidores. «Por eso diseñé un logotipo, el famoso de la bellota. Muchas personas me pidieron que hiciera una camiseta con el logotipo. Cada vez me la pedían más por privado. Las primeras 1.000 camisetas volaron al instante. Al final me puse en serio a hacer una web de venta online. Al final cree la página para atender los pedidos, que se desbordaban», señala el diseñador.

Las camisetas con el famoso eslogan y logo han dado la vuelta al mundo. De hecho, se han enviado camisetas a Brasil para toda una familia. Muchos son los famosos que la han lucido en alguna ocasión como Estopa, Isabel Gemio, José Manuel Calderón, Miguel de Tena y Huecco…

La marca ha tenido tal éxito que muchas empresas quieren lucirla para hacer gala de su extremeñidad. En la actualidad, la firma de cervezas artesanales extremeña Sevebrau la luce en sus etiquetas. «Estamos abiertos a todo tipo de colaboración con empresas», recuerda Juan, quien ofrece su famoso logo para revalorizar todo tipo de productos.

Incluso, algunos usuarios le han llegado a decir que les gustaría ver polos con la conocida bellota en vez del cocodrilo de una famosa marca de ropa.

En 2023 la empresa aportó sus famosas bolsas con palabras extremeñas para el merchandising del centenario de El Periódico Extremadura.

Décimo aniversario

Este año con motivo del décimo aniversario, la empresa ha lanzado una serie de productos nuevos, con una gran acogida, entre ellos una sudadera, que se ha convertido en poco tiempo en el producto estrella de la firma.

En ‘Jacha, Jigo, Jiguera’ preparan ya los productos de la próxima temporada primavera-verano, en la que esperan que se adhieran más empresas a su gran familia. Lo que comenzó como una afición, se ha convertido en una empresa que lleva el nombre de Extremadura por el mundo con orgullo.