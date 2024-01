«Los ‘likes’ activan las mismas regiones cerebrales que las adicción al alcohol, la cocaína o al sexo»

«Steve Jobs, el creador de Apple, y su equipo tenían totalmente prohibido usar los teléfonos móviles a sus hijos. Sabían lo que estaban creando y por eso lo prohibieron en su casa. Solo eso debería hacernos reflexionar», dice Alberto Blanco, psicólogo sanitario en la Policlínica Fisiotex de Don Benito. Este profesional, que atiende en su consulta a niños y adolescentes, no es contrario al uso del móvil, pero cree que es necesario enseñar a los más jóvenes a utilizarlo bien porque conllevan ciertos riesgos. «La sociedad es la que es, tienen que tenerlo, pero cuanto menos tiempo mejor y siempre con los padres delante», aconseja.

Es época de regalos, ¿a qué edad es recomendable tener móvil?

Hay muchos regalos para hacer a un niño, pero el problema es que el móvil el regalo estrella y cada vez se accede a una edad más temprana. Es normal ver a un niño con 7 o 8 años jugando con un móvil, incluso ves bebés en muchos restaurantes. Hay estudios que dicen que cerca del 90% de los niños entre 10 y 15 años tienen móvil. Pero más que una edad de inicio, que no la hay, se debería utilizar el control tanto en tiempo como en contenido. Hemos demonizado a los móviles, pero su buen uso hace que sean herramientas muy poderosas. El problema es que casi nadie sabe usarlos, ni los propios adultos. Pero los niños desde luego no están preparados para usar el móvil directamente porque es un cerebro en construcción, no está desarrollado. Y tampoco su sistema de recompensas. Crean problemas muy importantes en el cerebro y altera su desarrollo.

¿Cuáles son los mayores riesgos?

El principal es que afecta el desarrollo del cerebro. La atención se encuentra en la parte superior del cerebro, en la parte prefrontal, que se encarga además de la concentración, de resolver problemas y del control de impulsos. Esas cuatro partes tan importantes para el aprendizaje y para la vida no solo presente sino futuro en un niño. ¿Qué es lo que hace el móvil? Pues sobreestimula toda esta región y la deteriora. Entonces los niños que están con exceso de uso del móvil tienen mala atención, mala concentración, mala resolución de problemas, bajo control de impulsos y esto se confunde con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que muchas veces lo atribuimos a factores más biológicos y resulta que el móvil lo está azuzando. Luego también tenemos la nomofobia, que es el miedo a salir de casa sin el teléfono. La gente que tiene mucha ansiedad porque se olvida el teléfono en casa y ese miedo a estar sin conexión crea baja autoestima y muchos trastornos de ansiedad. Lo tenemos todos: los adultos lo disimulamos, pero los niños entran en pánico, no lo controlan.

¿Qué otros problemas generan?

Luego están los delitos cibernéticos que existen contra los niños, que han aumentado tremendamente: abusos, ciberbullying… hay un montón de delitos y de abusos en la parte digital que están camuflados y los padres muchas veces no llegamos porque no son tan tangibles como otros delitos y es muy peligroso. Y otra cuestión, la edad de inicio al porno está en los 8 años, eso solo ya nos debería hacer reflexionar. Eso son los principales riesgos, aparte de la baja autoestima, de la salud mental deteriorada y de las redes sociales que nos proyectan modelos hacia los niños que no son reales.

¿Gustar en redes crea dependencia?

Los likes en las redes sociales activan las mismas regiones cerebrales que otro tipo de adicciones como al alcohol, la cocaína, el sexo, las compras… Por eso cuando nos dan likes tenemos la necesidad de entrar de nuevo y ver quién nos lo ha dado y cuántos tenemos. Cada like es un estímulo muy potente en el cerebro. Las redes sociales están hechas desde las bases de la adicción.

¿Y que efecto tiene su ausencia?

Si no te dan un like en tu circuito de la recompensa no recoges serotonina, no recoges hormonas importantes que regulan el estado de ánimo y entras en una fase de depresión, exógena en este caso porque se inculca desde fuera, desde una red social.

¿Dónde está la línea de uso del móvil que separa de la adicción?

Cuando notamos que los problemas nos afectan a los pensamientos, las emociones y las conductas, ahí es donde podemos ver que algo no va bien. Cuando vemos a nuestro hijo excesivamente triste, aislado, lloroso, con conductas erráticas, que no duerme. Cuando veamos en el niño elementos extraños en su ideas, en sus emociones y en sus conductas y que realmente no estén explicadas por ningún suceso externo a todo esto tendremos que empezar a pensar que el niño tiene algún tipo de adicción.

¿Hay señales de alerta?

La obsesión por mirar el móvil, la ansiedad, la falta de concentración. Y una cosa muy importante, sobre todo el perder horas de sueño y de juego con los amigos por el uso del móvil. Ver que la última conexión de un niño es a las 1.30 o 2 de la mañana debería hacernos saltar todas las alarmas.

¿El móvil favorece o perjudica las relaciones sociales?

Hay cosas que simplemente con la observación te dan un discurso entero. En un restaurante, en un parque e incluso en actividades deportivas, los niños no hablan entre ellos, están con el móvil.

¿Por qué enganchan tanto?

Creo que enganchan porque siempre hay alguien con quien hablar. Es una manera de interactuar o jugar con quien sea sin ningún esfuerzo. La recompensa es inmediata. Antes tenías que ir a casa de tu amigo, coger la bici, salir a jugar... Eso suponía un pequeño esfuerzo, pero ahora mismo se puede acceder a absolutamente todo sin ningún esfuerzo. Lo que engancha realmente es obtener una recompensa sin ningún esfuerzo. Es lo que hace un móvil.

¿Qué le parece la propuesta del Ministerio de Educación de sacar los móviles de los centros educativos?

Es algo que los psicólogos estábamos pidiendo a gritos desde hace mucho tiempo. No tenía ningún sentido que los chicos tuvieran un móvil en un centro educativo. Necesitan un control parental que allí no existe y debe primarse la atención y la concentración.

¿Pero hay padres que quieren tener a sus hijos localizados siempre?

Los padres no nos damos cuenta de que los niños en una institución pública, como es un colegio, están tutorizados por alguien, entonces cualquier cosa nos la van a decir. Quizá esa excesiva dependencia hacia el contacto con nuestros hijos también esta impuesta por nuestro mal uso de las redes sociales y de nuestros propios móviles. No debemos olvidar que los niños aprenden por imitación y los padres deberíamos reflexionar sobre el uso que hacemos.

¿El uso del móvil afecta al rendimiento escolar dentro y fuera de un centro educativo?

Sí. Dentro del aula el alumno tiene que aprender a manejar los diferentes conceptos psicoeducativos, pero es que fuera del aula, tiene que aprender a estudiar. Entonces hay muchos chicos que se meten dentro de la habitación con un móvil y es muy difícil que puedan estudiar. Si tienen un uso desmedido del móvil no aguantan más de diez minutos sin mirarlo, entonces pierden la concentración y la atención sobre las propias tareas que están haciendo. Es muy complicado que se pueda tener éxito en los estudios mientras manejamos mal el móvil.

¿Pero cómo se gestiona la exclusión del que no tiene móvil en una etapa tan compleja?

Es complicado, pero al final lo que tienes que hacer es reforzar mucho los vínculos afectivos. Tienes que estar más con tus hijos, porque sus iguales no están con ellos. Entonces tienes dos opciones: o caer en la trampa y que utilicen el móvil o pasar más tiempo con ellos. Por muy potente que sea un móvil, lo es muchísimo más el juego con nuestros hijos, interactuar con ellos. Los niños quieren atención.

¿Qué consejo daría para hacer un buen uso del móvil en el día a día?

Lo primero es que deberíamos intentar no tener puesta la alarma en el teléfono. Muchas personas lo último que ven y lo primero que ven en el día es su móvil y no estamos hablando de un ser querido, de tu de tu pareja, de tus hijos. El móvil es una gran necesidad hoy día, pero deberíamos suplantarlo a otro tipo de cuestiones más emocionales. Además, hay estudios que demuestran que las ondas de Bluetooth o Wifi afectan a nuestro sistema cerebral de una manera negativa.

¿Es común que los problemas por el uso del móvil lleguen a consulta?

Sí llegan, pero los padres no se dan cuenta que vienen por eso, vienen porque el niño tiene una depresión, un problema de conducta, agresividad, conductas violentas, pero no se dan cuenta que vienen por esto. Dentro del mundo de la clínica hay test psicométricos para valorar a un niño que viene con una depresión, Son test objetivos que tienen unos baremos y hay niños que dan depresión con 80 y otros con 84, pero hay veces que el de 84 es porque no le compran un iPhone 13 y el que da 80 es porque se le ha muerto su padre en un accidente de tráfico. Con esto quiero decir que hay niños que están puntuando más en pruebas objetivas relacionadas con la depresión por la adicción al móvil que por traumas tan potentes como una muerte cercana porque el daño al cerebro es más potente.

¿Han crecido esas consultas en los últimos años?

Sí, sobre todo a raíz de la pandemia, cuando el uso del móvil y las redes se disparó sin control.