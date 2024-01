Extremadura rechaza imponer el uso de las mascarillas en los centros sanitarios

Extremadura rechaza implantar de nuevo el uso de las mascarillas en los centros sanitarios, al menos, de momento, en consonancia con la situación epidemiológica que avalan los datos "técnicos". Así lo ha anunciado este lunes la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García, tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, convocado en sesión extraordinaria por la ministra de Sanidad, Mónica García. "Este consejo ha sido esperpéntico porque se ha encontrado con el rechazo frontal por parte de todas las comunidades, menos de Cataluña, para imponer el uso de las mascarillas", ha destacado.

"Ese rechazo viene motivado porque no han sido escuchados los técnicos ni la Comisión de Salud Pública y se quiere tomar una decisión de forma unilateral y en igualdad de condiciones para todo el territorio nacional, cuando la realidad y los números son muy diferentes según la comunidad autónoma a la que nos refiramos", ha apostillado García. "En Extremadura queremos mandar un mensaje de tranquilidad a la población y a nuestros profesionales", ha subrayado.

La responsable sanitaria ha señalado que a tenor de los datos que se manejan a día de hoy, el Gobierno regional apuesta por "mantener la recomendación en el uso de mascarillas en profesionales, pacientes con síntomas en todas las actividades que hagan a lo largo del día, así como en los centros sanitarios y sociosanitarios". En concreto, la incidencia de virus respiratorios en la última semana de diciembre (último dato disponible) está en 678,6 casos por cada 100.000 habitantes, 44 casos menos que en la semana anterior.

"Esto no nos puede hacer bajar la guardia porque consideramos que en Extremadura, a pesar de ese descenso en la semana epidémica 52, aún no hemos llegado al pico, por lo tanto, las medidas que tomamos las tomamos hoy, con los datos que tenemos sobre la mesa el día de hoy y escuchando a nuestros técnicos y a nuestra dirección general de salud pública", ha manifestado. En este punto, ha avanzado que mañana martes estarán disponibles los datos correspondientes a la primera semana del año y en base a ello se decidirá si se cambia o no la estrategia.

Llamamiento a la vacunación

Por otra parte, García ha hecho un llamamiento a la vacunación, a pesar de que los datos sitúan a Extremadura entre las comunidades con más población mayor de 65 años vacunada de gripe y covid, aunque aún no se ha alcanzado el objetivo inicial de superar el 70-75% de cobertura. En concreto, actualmente alcanza al 70% de la población diana en gripe, mientras que la tasa de vacunación contra el coronavirus se sitúa en el 51%.

En esta línea, la consejera sanitaria ha remarcado la eficacia de la vacuna del virus respiratorio sincitial, que es del 98,9% de la población diana, y que es causante de que a día de hoy únicamente haya seis menores de seis meses ingresados en la región por una patología respiratoria. En cuanto a los adultos, en la actualidad hay 500 pacientes ingresados por gripe, gripe A, covid y otros patógenos, por lo que García ha rechazado que haya una situación de "colapso" en el sistema sanitario, como así ha indicado la ministra.

"Estamos vigilantes por si hay que tomar un cambio de actitud con respecto a nuestra decisión, pero siempre será una decisión basada en motivos técnicos y no políticos", como así considera que ha ocurrido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este lunes, que se ha "teñido de esa vena política que debe estar muy alejada de la gestión de nuestra sanidad".

Autobajas médicas

La consejera ha criticado además al Ministerio por haber trasladado este lunes a las comunidades autónomas un documento de consenso quince minutos después de empezar la reunión, en el que figura la posibilidad de facilitar la autobaja médica al trabajador. Ha lamentado que con esta propuesta se presenta al médico como "un mero agente de burocratización" cuando, en su opinión, las bajas se deben dar bajo criterios médicos.

No obstante, a preguntas de los medios, no ha precisado si el Ejecutivo regional apoyaría esta medida y se ha remitido a las alegaciones que la Administración extremeña formulará al documento presentado por el Ministerio, para lo que las comunidades autónomas disponen de un plazo de 48 horas. Según ha insistido, "las decisiones que se tomen se harán con rigor técnico".