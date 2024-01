No es casualidad que el último Premio Nadal haya recaído en un thriller de novela negra (Bajo tierra seca, ambientada en la Extremadura de 1917), un género en auge desde hace dos décadas que "no responde a una moda, sino a una generación de muy buenos escritores que lo trabajan", ha afirmado su galardonado autor, César Pérez Gellida.

"Resulta muy atractivo porque el lector está buscando un género en el que se pueda entretener y le interese, por eso las librerías dedican mucho espacio al thriller de novela negra", ha explicado a la agencia Efe César Pérez Gellida (Valladolid, 1974), ganador del 80º Premio Nadal de literatura, el más antiguo de España.

Entre Memento mori (2013) y Nos crecen los enanos (2022), trece novelas ha dado a la imprenta este licenciado en Geografía e Historia, todas ellas de tinte oscuro, una senda que de momento no piensa orillar pese a que como lector le hace "a todo", ha matizado con el ejemplo del relato premiado, Bajo tierra seca (2024).

"Cuando escribo, me tengo que divertir en este oficio con el que paso tantas horas delante del teclado. Como escritor me gusta el suspense, incomodar al lector, jugar con él, engañarlo honestamente. Ahí es donde más cómodo me siento", ha reconocido.

Las claves: la Extremadura de 1917

A esas claves responde Bajo tierra seca, un thriller ambientado en la Extremadura de 1917 bajo un lugar y una época que difieren un tanto de su esquema tradicional, no así del sustrato que siempre ha caracterizado sus relatos: "Con el suspense como ingrediente principal desde las primeras páginas hasta el final, capítulos cortos y una continua sucesión de acontecimientos", ha recalcado.

"Necesitaba una atmósfera muy brutal para incorporar a unos personajes en unos tiempos muy difíciles: de latifundios (terratenientes), caciquismo, hambre y la necesidad de trabajar para poder sobrevivir", ha argumentado sobre el lugar y la época elegidos en su nueva novela.

Ahí se encuentra cómodo y disfruta este autor, máster en Dirección Comercial y Marketing, y con experiencia laboral en la industria audiovisual, hasta que un buen día decidió dedicarse exclusivamente a la literatura sin haber publicado nunca para dar salida "a una historia que tenía en la cabeza y quería atraparla en el papel", ha recordado.

Ese fue el origen de Memento mori (2013), su primera novela, eslabón inicia de una trilogía y título de la serie televisiva que Amazon estrenó a finales del pasado año tras su paso por la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

"De momento, no tengo pensado dar el salto a ningún otro género literario, aunque en 2015 ya escribí como probatura un thriller distópico", ha matizado en alusión a Quimera.

Trece novelas y once años

Después de trece novelas y once años dedicados en exclusiva a las letras, Pérez Gellida tiene claro que el Premio Nadal le ha llegado en una época de madurez y lo ha recibido como "un acicate, un aliciente, un empuje" que, en todo caso, le procurará "una mayor tensión o expectativa" de cara al futuro, lo cual "es positivo".

Del Premio Nadal, el escritor vallisoletano ha destacado su impronta como "reconocimiento de una tarea, el oficio de escribir: es el premio literario con mayor solera del país, el listado de ganadores es impresionante y formar parte del mismo, un orgullo", ha concluido.