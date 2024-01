Extremadura avanza en la tramitación para ampliar el Bachillerato a tres años. Ha terminado el periodo de exposición al público de la orden que lo regulará y no ha recibido ninguna alegación. El procedimiento a partir de ahora será sencillo, ya que solo es necesaria su aprobación por el consejo escolar antes de ser publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). El objetivo es que entre en vigor a partir del próximo curso en todos los centros de la región que impartan este ciclo educativo.

La modificación no es una iniciativa de la Junta de Extremadura, sino que venía ya contemplada en la nueva ley de educación, conocida como LOMLOE. Lo que hace ahora el Ejecutivo autonómico es materializarla y regularla. Consiste en ampliar el Bachillerato de dos a tres años mediante la división de las materias en tres cursos, con el objetivo de reducir la carga lectiva. De ahí que, como ya publicara este diario, no vaya a conllevar la contratación de más docentes, pues no supone añadir un curso, sino dividir los actuales en uno más, con lo que las materias a impartir serán exactamente las mismas. Por tanto, la distribución académica será de siete asignaturas durante el primer curso, cinco en el segundo y otros tanto en el tercer año académico (actualmente se cursan ocho en primero -nueve si se elige Religión, que es libre- y otras ocho en segundo).

Para los alumnos con necesidades, que cursen música o danza a la vez o deportistas

Cabe recordar que su implantación no será de carácter general; es decir, no podrá acogerse a ella todo el alumnado que cursa ese nivel educativo, sino solo aquellos cuyas circunstancias personales, permanentes o transitorias, así lo aconsejen. El objetivo es facilitarles a estos estudiantes la consecución de los objetivos y, por tanto, del título de Bachillerato. En este sentido, según se detalla en el borrador de la orden publicado en noviembre, podrán solicitar esta ampliación aquellos que cursen esta etapa de manera simultánea a las enseñanzas profesionales de música o danza; así como todos los que acrediten la consideración de deportista de alto nivel o de alto rendimiento.

También aquellos que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad de apoyo educativo. En estos casos se pedirá un informe psicopedagógico del departamento de orientación del centro. E incluso los que aleguen otras circunstancias que impidan el desarrollo normal de sus estudios, entre las que se contemplan, por ejemplo, la hospitalización, una enfermedad de larga duración que requiera de una convalecencia domiciliaria, así como otras situaciones de carácter familiar o de otra índole que, a juicio del director del centro, justifiquen la aplicación de esta medida.

La promoción del alumnado de un curso a otro se regirá por las mismas reglas que lo hace actualmente el Bachillerato; es decir, pasarán de curso cuando hayan aprobado todas las asignaturas o, en su defecto, cuando solo tengan dos suspensas.