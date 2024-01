Llega el primer temporal de frío: «Será más suave de lo esperado»

Enero arranca cumpliendo su patrón: mucho frío y pocas precipitaciones. Es lo que se espera esta semana en el primer temporal de frío del invierno que azotará especialmente el norte de la Península (hay varias provincias en alerta amarilla) y que dejará temperaturas más bajas en Extremadura, pero sin heladas generalizadas ni nieve por el momento. «La semana pasada veíamos que la situación podría ser más peligrosa y estábamos más atentos, pero finalmente se ha confirmado que será una situación de nieve en el norte de la Península especialmente, aquí será más suave de lo esperado y no será significativa», asegura Marcelino Núñez, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura.

Aún así, será el primer temporal de frío del invierno, pero una situación normal para la época del año. Se espera un descenso de las temperaturas mínimas que llegarán a los 2 grados centígrados en ambas provincias o incluso a 1º C en la zona Plasencia y que podrían descender a cotas negativas en los puntos más al norte de la comunidad, lindando con Ávila. Es lo que ya ocurrió en la mañana de ayer martes, cuando se alcanzaron los -0,8 grados centígrados en Piornal. Entre las poblaciones con los termómetros más bajos, ayer también destacaron Guadalupe, Hoyos y Tornavacas, con 1,4 grados de mínima, y Garganta la Olla, con 1,8º C. Las máximas no superaron los 12 grados. «De momento no vemos nieve en la región, aunque quizás testimonialmente podría darse en algún punto del norte».

Esta situación de frío encadenará a partir del fin de semana o ya a principios de la próxima semana con la llegada de otra perturbación atlántica, que aunque tampoco traerá nieve, sí dejará en la comunidad precipitaciones. «De momento, enero está cumpliendo con su papel», resume Núñez.