Once centros de salud extremeños vacunarán desde este jueves por la tarde a la población diana de la región contra los virus de la gripe y la Covid. Concretamente, los grupos a los que va destinada la vacunación son las personas de 60 o más años, menores de esta edad en situaciones de riesgo por diversas enfermedades o patologías, embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio. También se incluyen a aquellas personas convivientes con otras que padecen inmunosupresión.

Los centros de salud extremeños en los que te puedes vacunar contra la gripe y la Covid sin cita

Los once centros sanitarios

Centro de Salud de Zafra, perteneciente al área de Llerena- Zafra.

Centro de Salud de Cerro del Viento, situado en la barriada de Valdepasillas, en Badajoz.

Centro de Salud de Montijo, perteneciente al Área de Salud pacense.

Centro de Salud Urbano III 'Obispo Paulo', en Mérida.

Centro de Salud 'San José' de Almendralejo, perteneciente al Área de Salud emeritense.

Centro de Salud Don Benito Este del Área de Don Benito- Villanueva.

Centro de Salud Villanueva Sur del Área de Don Benito- Villanueva.

Centro de Salud de Navalmoral de la Mata.

Centro de Salud 'La Data', en Plasencia.

Hospital Ciudad de Coria, accediendo por el Hospital de Día.

Centro de Salud Zona Centro en Cáceres, ubicado en el antiguo Hospital 'Virgen de la Montaña'.

La campaña de vacunación extraordinaria se llevará a cabo durante los días 11, 12, 15, 16, 17, 18 y 19 de enero en horario de 17:00 a 20:00 horas. Todo ello con independencia de la posibilidad de recurrir al sistema de cita previa por parte de estos grupos de población, hasta el próximo día 31 de enero.

Mascarilla obligatoria

Se recuerda, además, que la mascarilla vuelve a ser obligatoria en todos los centros sanitarios desde hoy. Así lo ha decidido el Ministerio de Sanidad, que ha impuesto esta medida en todo el país en contra del criterio de once comunidades, entre ellas Extremadura, que critican las formas empleadas por el Gobierno al no haber sido capaz de consensuar la medida. No obstante, para rebajar el enfrentamiento y atender a las alegaciones de los gobiernos regionales y la «singularidad» de cada territorio, el departamento que dirige Mónica García ha decidido permitir que se retire la obligación y se convierta en «recomendación» cuando se registre un descenso de las infecciones respiratorias durante dos semanas consecutivas.