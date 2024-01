En julio de 2020, en plena pandemia de coronavirus y sin prácticamente abastecimiento, Juan Francisco Sánchez se lanzó al rescate e inauguró una fábrica de mascarillas, Pi Medical Labs, que acabó convirtiéndose en líder del sector con 200 empleados y más de 300 millones de mascarillas vendidas durante los tres años de la pandemia de covid-19.

Pero de todo aquello, dice, poco hemos aprendido. «Hemos pasado del letargo a un nerviosismo absoluto. Y ahora, cuando sale en la televisión que hay un repunte de gripe volvemos a caer en que la mascarilla es útil para protegernos», lamenta. La empresa de Don Benito ha vuelto a recibir un aluvión de pedidos en las últimas semanas y gracias a su previsión pueden responder a la demanda. «Estamos sirviendo porque en su día fuimos previsores por iniciativa propia y con nuestro dinero y nos guardamos reservas por lo que pudiera pasar. Tenemos siete millones de mascarillas higiénicas y medio millón de FFP2 en dos naves», cuenta. Y eso es lo que están sirviendo a la cuarentena de empresas, algunas grandes cadenas de distribución, que vuelven a demandarles. En solo una semana han vendido más mascarillas que en los últimos seis meses.

La actividad ha crecido tanto que a las dos o tres personas que se mantenían trabajando en los últimos meses en esta industria para dar salida a los pocos pedidos que llegaban, han tenido que sumar varios trabajadores más. «Tenemos ahora ocho trabajadores y la previsión es ampliar plantilla porque además para mantener la industria teníamos previsto iniciar la fabricación de toallitas húmedas biodegradables, pero con esta demanda tenemos que esperar». La idea, por el momento, es tirar de las reservas y no volver a fabricar. «Dependerá de la demanda, pero creemos que tenemos material suficiente aunque no sabemos cuánto va a durar esto».

Sánchez, en sintonía con la Asociación de Fabricantes de Mascarillas, lamenta que la sociedad vuelva a caer en la necesidad de contar con productos tan básicos y asequibles como las mascarillas de forma atropellada y que las administraciones no cuiden a las industrias que apuestan por el territorio y por un producto tan esencial. «La ley de contratos públicos prioriza el precio y en eso el sudeste asiático siempre gana porque no se valora la calidad. No deberíamos depender del exterior para cosas tan importantes», advierte. A eso suma la poca conciencia sobre la situación de los virus: «la gripe y el covid siguen estando ahí y es tan barato protegernos y tantos los beneficios que reporta, que todos deberíamos tener siempre mascarillas en casa».