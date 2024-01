Arroceros extremeños atrapados en una ZEPA por la sequía

La Junta de Extremadura no pondrá obstáculos para que los agricultores con explotaciones dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Arrozales de Palazuelo y Guadalperales puedan cambiar de cultivo. El objetivo es permitirles sustituir el arroz, muy penalizado en los últimos años por sus elevadas necesidades hídricas y por su sistema de riego, por otros cultivos que requieren una menor dotación de agua, como es el caso del olivar. No obstante, el Ejecutivo autonómico no es de quien depende la decisión definitiva, que necesitará del visto bueno de Bruselas.

Según informaron ayer fuentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, el director general de Sostenibilidad del gobierno extremeño, Germán Puebla Ovando, ha solicitado reunirse «cuanto antes» con el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica, Hugo Morán, para «hacerle conocedor de esta problemática». La consejería «es plenamente consciente» de que esta situación debe modificarse y «de la necesidad de que los agricultores de esa zona puedan hacer un cambio de cultivo y seguir viviendo del campo», aseveraron las mencionadas fuentes. El objetivo del encuentro es recabar el apoyo del Gobierno central y buscar una solución que pueda plantearse ante la Unión Europea.

La petición llega unos días después de que La Unión de Extremadura solicitase a su vez al departamento que dirige Mercedes Morán el inicio del expediente para anular la declaración de este espacio protegido. Precisamente, a las siete de la tarde de hoy, esta organización agraria ha convocado a los agricultores afectados a una reunión en la casa de cultura de Palazuelo con el objetivo de empezar a presionar para que esta revocación se agilice.

«Exigimos que para este año se quite la declaración. Hace dos no sembramos nada de arroz; el pasado apenas el 50%; y este año vamos camino de no sembrar nada. Tú no puedes tener a un agricultor tres años sin actividad. Los estamos arruinando en base a una normativa estúpida», sostiene Luis Cortés, coordinador de La Unión de Extremadura.

Situada entre los límites provinciales de Cáceres y Badajoz, en los municipios de Acedera, Alcollarín, Campo Lugar, Don Benito, Madrigalejo, Miajadas, Rena, Villar de Rena y Villanueva de la Serena, esta ZEPA se creó por la avifauna que existía debido principalmente a la implantación del cultivo del arroz. Pero después de dos años sin poder cultivarlo en gran parte de sus en torno a 7.200 hectáreas, «esa avifauna ha desaparecido», por lo que «no tiene ningún sentido» mantener esta declaración, considera Cortés, que señala además la contradicción que supone, por un lado, que se obligue a mantener normas de un cultivo como el arroz; y por otro, que no se permita sembrarlo por la escasez de agua.

Subraya que la declaración de este espacio como ZEPA no ha beneficiado económicamente en nada hasta la fecha a los agricultores de las parcelas afectadas que, sin embargo, se han visto especialmente perjudicados por la falta de precipitaciones y por los recortes en la dotación de agua frente a quienes trabajan explotaciones de cultivos permanentes como los frutales o el olivar.

«Es una aberración», realizada «sin ninguna justificación científica», haber determinado como zona ZEPA un arrozal, esgrime Julián Mora Aliseda, catedrático de Ordenación del Territorio y Políticas de Sostenibilidad Ambiental de la UEx. «Es un cultivo importado de regiones con una pluviometría intensa, mientras que aquí depende de la disponibilidad hídrica de los embalses», razona.

Y aunque la propuesta y declaración de estos espacios corresponde habitualmente a las comunidades autónomas, este experto recuerda que es Europa quien tiene» la llave, la que debe decidir «si se desclasifica o no». «No puede ser que ahora sean estos agricultores los que paguen los costes de una delimitación que se les impuso», insiste Mora Aliseda. Y si se les obliga a continuar con el arroz, «se les tendrá que compensar. Si el que contamina paga, el que conserva que cobre», sentencia. «El de las zonas ZEPA es un problema que tenemos que resolver en Extremadura, es una limitación tremenda que nos hemos puesto a nuestro desarrollo».

En el caso de la de Palazuelo y Guadalperales, de acuerdo a los cálculos de La Unión, son más de un millar los agricultores afectados, «que no pueden hacer lo que quieran con su tierra, pero sin ninguna ventaja a cambio. Estamos hipotecando 7.000 hectáreas de terreno por una ZEPA que no existe», critica Cortés. Esta superficie concentra alrededor de un tercio de la total que en una campaña «normal» se siembra de arroz en Extremadura. «Esta zona es la de mayor concentración» de arrozales de la región, asevera Luis Cortés, ya que en ella es «casi un monocultivo».

Optar ahora por el olivar intensivo, defiende, permitiría a estos agricultores «garantizarse» un cultivo que actualmente es rentable y se prevé que lo siga siendo en el futuro, pero que también les asegura que «tendrán dotación de agua suficiente para coger cosecha todos los años».

A su juicio, mantener la consideración de espacio protegido deber ir en consonancia con las condiciones que se dieron para aprobar dicha declaración. Y si estas cambias, también debería hacerlo la calificación como ZEPA.