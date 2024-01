«Mi abuelo se escondió en las Villuercas porque si no le mataban»

«Mi abuelo no se tuvo que ir a las Villuercas porque le gustasen las montañas, es que se tuvo que esconder porque si no le mataban y por eso fue represaliado en la cárcel de Cáceres». Fueron las palabras que la diputada de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, dirigió a la directora general de archivos, bibliotecas y patrimonio cultural, Adela Rueda, para incidir en que no se puede equiparar a las víctimas como pretende La Junta de Extremadura con la nueva ley de memoria histórica que prepara.

«Si se dice que no hay que repetir la historia no se puede equiparar a verdugos con víctimas. No se ha hecho lo suficiente y creo que la ley actual debería mejorarse pero no se puede involucionar diciéndonos que fueron dos bandos. No lo fueron, fueron fascistas sublevados contra vecinos, que muchos de ellos no tenían nada que ver con movimientos republicanos y partidos», como fue el caso de su abuelo. «Hubo un bando que se cargó a todo el mundo», puntualizó Fernández. Y añadió que «la concordia solo se cierra cuando se tratan estas heridas, no cuando se intenta olvidar lo que pasó. Por eso seguiremos trabajando para que en Extremadura no se pierda la memoria».