Representantes de Unidas por Extremadura han acudido en la mañana de este sábado a la manifestación convocada en Villanueva de la Serena contra la instalación de una planta de biogás en el municipio de La Coronada, en la que han participado decenas de vecinos. “Aunque esta tecnología no es mala per se, no estamos para nada a favor de que estas instalaciones perjudiquen a la salud pública y perjudique a la calidad de vida de sus vecinos", ha manifestado la portavoz de la formación, Irene de Miguel.

Los vecinos de La Coronada convocan una manifestación en contra de la planta de biogás "Creemos que, sobre todo, estos proyectos deben generar beneficios en el territorio. Ya está bien que produzcamos muchísima energía y tengamos la misma factura de la luz que el resto de los españoles”, ha señalado. En esta línea, ha incidido en que “los extremeños y extremeñas no se merecen proyectos que solo les traen contaminación, malos olores y problemas a su salud”. Por ello, ha abogado por que “haya proyectos transparentes y participativos con la población y, sobre todo, que no pongan en peligro la calidad de vida de las pequeñas poblaciones rurales”. Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, ha señalado que “los proyectos de renovables en Extremadura, igual que en otros sitios de España, tienen que estar sometidos también a transparencia y claridad”, por lo que ha pedido que “tanto la empresa como el Ayuntamiento de Villanueva y la Consejería de la Junta que expliquen muy bien en qué consiste el proyecto”. "Pedimos que haya transparencia y claridad en todos los puntos del proyecto”, ha apostillado.