Ecologistas asegura que Elysium City es "inviable" aunque se subsanen "los errores"

Ecologistas en Acción confía en que el proyecto de ocio Elysium City no saldrá adelante por ser "inviable" a nivel medioambiental, aunque se subsanen los errores detectados en el procedimiento administrativo. Así se ha pronunciado este lunes el abogado del colectivo Ángel García, después de que el Tibunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) les haya dado la razón anulandoe el Decreto 162/2022 que daba amparo al desarrollo de esta iniciativa de ocio en Castilblanco.

"Extremadura no es un reino de Taifas y está sometida al imperio de la ley, no solo nacional, sino europea", ha dicho el letrado. En este sentido, ha señalado que aunque el promotor presente los informes y documentos a los que alude la sentencia, hay una legislación europea "que será muy dificil que la puedan salvar". "Estamos completamente convencidos de que el proyecto es inviable medioambientalmente conforme a la ley europea", ha subrayado.

Cabe recordar que en su fundamentación, la Sala del TSJEx señala que el Plan de Ordenación con Incidencia Territorial y Proyecto de Ejecución de Grandes Instalaciones de Ocio (POITEGIO) está "incompleto", y que para su aprobación es necesario que se hayan hecho los estudios y evaluaciones ambientales como son el caso de los proyectos del ciclo integrado de agua, gestión y tratamiento de residuos o energía.

¿Si tenían los informes, por qué no los han presentado dentro del procediiento? En este punto, el abogado se ha mostrado convencido de que la empresa promotora no tiene estos informes, pues de haberlos tenidos, estos serían "negativos y no los habrían presentado". "No es entendible acometer unas obras si antes no tenemos garantizadas las comunicaciones, la energía o el agua", ha desacado.

En cuanto a la postura de la Junta de Extremadura, cuya presidenta, María Guardiola, ha anunciado que no recurrirá la sentencia, a García parece "sensata" porque entiende que con esta actitud "se va por mal camino" y se perderá el tiempo. A su juicio, lo que el Ejecutivo y la empresa promotora están en su derecho de trabajar para "corregir errores", aunque ha insistido en que Ecologistas en Acción "estará enfrente" y que un proyecto de esta envergadura es inviable.

El abogado ha criticado que las Administraciones públicas, en este caso la Junta de Extremadura presidida por el socialista Fernández Vara, sean las que "contravienen la legalidad" y que las asociaciones ecologistas tengan que ser, con su escasez de medios materiales y humanos, las que "tengan que poner freno a esas ilegalidades".