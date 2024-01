Vuelve a subir la incidencia de los virus respiratorios en Extremadura

Los virus respiratorios (gripe, covid y Virus Respiratorio Sincitial) han concedido dos semanas de tregua en Extremadura. Según los datos que publica el Sistema de Vigilancia de la Infección respiratoria aguda (Sivira), del Instituto de Salud Carlos III, la incidencia bajó la última semana de diciembre y la primera de enero, situándose a 7 de enero en 674,8 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo esta tendencia a la baja se romperá las próximas semanas según la estimación del la Consejería de Salud, que espera que la región vuelva a experimentar un nuevo repunte al menos hasta finales de enero, cuando se calcula que Extremadura alcance el pico de contagios. La gripe, que es la que mayor número de infecciones está generando en estos momentos, se encuentra en plena campaña epidémica.

Así lo ha confirmado este lunes la consejera de Salud, Sara García Espada: “Extremadura hasta la semana epidémica pasada iba en descenso, pero creemos que esta semana y la siguiente vamos a ir en ascenso. El pico se espera entre esta semana y las dos venideras”, ha subrayado. La titular de la cartera de sanidad no cree, por tanto, que la obligatoriedad de las mascarillas en los centros de salud y hospitales desde el pasado miércoles vaya a influir en la caída de los contagios: “No creemos que el uso de la mascarilla obligatoria nos haga llegar al pico porque la transmisión se da no solo en los centros sanitarios, seguimos vigilantes”, ha manifestado.

Esto va a suponer, además, que la región no pueda flexibilizar el uso de la mascarilla esta próxima semana. Según la orden publicada por el Ministerio de Sanidad, las comunidades podían rebajar la obligatoriedad a recomendación si encadenaban dos semanas con la incidencia a la baja. De momento la de Extremadura ya descendió la pasada, pero se espera ahora que vuelva a repuntar por lo que esta protección seguirá siendo obligatoria.

Tensión en los hospitales

El alza en la incidencia está tensionando también los hospitales de la región, donde hay actualmente 667 personas ingresadas por infecciones respiratorias agudas, 17 más que la semana anterior. No obstante García reconoce que la situación no es alarmante. “No queremos enviar un mensaje de alarma porque no estamos en una situación de urgente necesidad”, ha asegurado García. Como ejemplo ha citado al área de salud de Cáceres, que cuenta según ha agregado, con camas libres: “Ojalá no tengan que ser ocupadas, pero hay capacidad”.

Extremadura carece de un plan de contingencia común para situaciones de urgencia en salud por eso se trabaja según los protocolos desarrollados, de manera particular, en cada complejo hospitalario. Todos, ha asegurado la consejera, “tienen la capacidad suficiente para habilitar camas”. Del mismo modo el Ejecutivo autonómico ha llevado a cabo contrataciones extraordinarias precisamente para cubrir el colapso por los virus respiratorios. Las contrataciones comenzaron a principios de diciembre y concluirán a finales de enero. “Las bolsas de empleo para enfermeros están agotadas, todos los disponibles en Extremadura están contratados”, ha puntualizado.

De otro lado, la campaña extraordinaria de vacunación en horario de tarde continuará durante toda esta semana, para prevenir precisamente el ascenso de estas infecciones. En solo dos jornadas (jueves y viernes) se han conseguido inocular más de 2.700 dosis de gripe y covid, según los datos facilitados por Sara García. “La respuesta a esta campaña ha sido todo un éxito”, ha sentenciado. Por eso, la Junta de Extremadura anuncia que el próximo año esta vacunación en horario vespertino se implantará desde el comienzo de la campaña: “La población ha respondido y se ha percibido como una necesidad”, ha dicho.