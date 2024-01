75 municipios carecen de plan de prevención de incendios

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ya ha iniciado los trabajos para realizar las obras de los planes periurbanos de municipios de las Hurdes y del Valle del Árrago, que tienen un elevado riesgo de incendios forestales, y asumirá también los trabajos de otros cuatro pueblos de la Sierra de Gata (Valverde, Eljas, Santibáñez y Acebo) por la falta de recursos de estos municipios. «Son zonas que los técnicos del Infoex han identificado de altísimo riesgo y que verano tras verano nos ponen en jaque, por eso se ha conveniado con la Junta su ejecución», señaló ayer el director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, José Antonio Bayón.

Para eso se van a destinar 3,8 millones en tres anualidades (se prevé que los trabajos en estas zonas concluyan entre 2024 y 2026) aunque Bayón recuerda que la normativa extremeña estipula que son los ayuntamientos los encargados de hacer estos planes y los propietarios de los terrenos forestales los que tienen que ejecutar las medidas que incorporen.

Se trata de planes que son obligatorios en virtud de la Ley de Prevención de Incendios Forestales de Extremadura y fundamentales para evitar los riesgos sobre la población en caso de un fuego forestal, ya que deben recoger medidas que supriman o reduzcan la propagación y permitan asegurar la evacuación, alejamiento o confinamiento de las personas afectadas.

«Es un tema bastante complejo. De los 388 ayuntamientos de Extremadura, 75 ni siquiera han redactado su plan de prevención. La mayoría no están en zona de alto riesgo (ZAR) y todos están obligados a hacerlo, pero nosotros no podemos asumirlos todos. Hay 173 municipios en zona de alto riesgo, no podemos ejecutar los 173 porque los recursos son limitados y la normativa dice que son los ayuntamientos y los propietarios los responsables. Hay que ser quirúrgicos y trabajar en lo que es más urgente», recordó José Antonio Bayón.

Por eso su trabajo, señaló, será seguir incidiendo y notificando a los ayuntamientos sus obligaciones al respecto, aseguró el director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales durante la comisión de Gestión Forestal a preguntas del diputado del PSOE Eduardo Béjar.

El socialista criticó que todo lo que están haciendo es heredado del gobierno anterior de Guillermo Fernández Vara y que aunque la normativa dice que la competencia es municipal «todos sabemos que es imposible cumplirlo, porque hay pueblos que no tienen recursos». Lamentó que aunque el presupuesto de la Consejería de Gestión Forestal haya subido en 2024 un 20%, el área de prevención de incendios sea la «peor parada» y por ello pidió a la Junta más dinero para trabajar en planes periurbanos y en prevención e instó al grupo parlamentario Vox a apoyar las enmiendas que los socialistas han hecho en este sentido para dotar de más fondos a la prevención de incendios.