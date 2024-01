La Junta se reunirá con Castilla-La Mancha para agilizar el AVE

Extremadura se reunirá con Castilla-La Mancha para pedir que agilice la conexión con Madrid por alta velocidad. Lo avanzó ayer el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, en una entrevista en Canal Extremadura, cuando se cumplen seis meses de su toma de posesión. La electrificación del trazado avanza en el territorio extremeño, donde ya circulan trenes con tracción eléctrica entre Badajoz y Plasencia y se ejecutan las obras para que lo hagan también desde la capital del Jerte hasta Talayuela. En cambio, el proyecto está parado en Castilla-La Mancha; por eso, Martín se reunirá con su homólogo en esta comunidad, Ignacio Hernando Serrano, para solicitarle que se agilice. Ya la semana pasada Martín recibió un correo de este último para pedirle un encuentro: «Queremos saber cuáles son sus inquietudes para intentar tener esa conexión cuanto antes», afirmó el titular de Infraestructuras extremeño.

En cuanto al tramo de Extremadura, Martín confía en que en 2025 se pueda mejorar el tiempo de viaje para llegar a Madrid en tren desde Badajoz en menos de cuatro horas. Eso solo será posible una vez que se instale el nuevo sistema de comunicación y señalización (el conocido como ERTMS), que no se espera para antes del primer semestre de 2025. «Esto va a suponer no solo mejorar en tiempos si no también que haya menos incidencias y retrasos», apuntó.

El Ruta de la Plata

En materia ferroviaria Martín Castizo reclama también que Europa incluya el tren Ruta de la Plata en la red ampliada de transporte, para que se pueda abrir en 2040, y anima a la participación de las concentraciones de este domingo. «No se nos puede llenar la boca diciendo que Extremadura está a falta de infraestructuras y luego no salir a la calle a reivindicarlas», advirtió.

Por otro lado, el titular de Infraestructuras avanzó en la entrevista que el transporte a demanda que se pretende implantar en el aeropuerto de Badajoz llegará a todos los municipios de Extremadura. Y no solo para trasladarse hasta el aeropuerto, sino para suplir las deficiencias de comunicación que existen en muchos territorios. De esta forma, se baraja que los viajes puedan realizarse tanto en microbús como en automóviles.

Su departamento trabaja ya en esta medida, que se insertará en el nuevo plan de movilidad, aunque todavía tienen que perfilarse las rutas y los horarios. «Hay muchos municipios pequeños con problemas de transporte por eso pretendemos que ese proyecto de transporte a demanda funcione en gran parte de las comarcas extremeñas. Ya funciona en otras partes de España», puntualizó el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.