El Movimiento por el Tren Ruta de la Plata, ha invitado a Extremadura a salir a la calle para volver a reivindicar la reapertura del corredor ferroviario que conecta a todo el oeste peninsular.

Marcelo Muriel, perteneciente al movimiento corredor oeste Ruta de la Plata explica que la activación de este tramo, «supondría una enorme reducción de CO₂, ya que la mercancía que actualmente viaja en camiones, pasaría a hacerlo en ferrocarril». A su vez, esto daría la posibilidad de «desarrollar Extremadura tanto hacia el Norte, como hacia el Sur».

A penas hace dos días, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, explicó que la licitación del estudio de viabilidad del proyecto del tren Ruta de la Plata, conlleva «empezar desde cero» para tomar una decisión «puramente racional». Unas declaraciones que las organizaciones tildan de «engaño».

«Qué casualidad que se anuncie dos días antes de las movilizaciones ciudadanas. No solo no logrará desmovilizar a la gente, sino todo lo contrario, puesto que comete los mismos errores que en 1985 cuando se cerró la línea al no valorar cuestiones sociales, territoriales o de despoblación», explican en un comunicado. Muriel por su parte, ve imposible que «haya que empezar de cero un proyecto que ya ha existido anteriormente».

Por ello, las concentraciones promovidas por diversos colectivos tendrán lugar a las 12.00 horas en once ciudades españolas: Gijón, Astorga, Zamora, Salamanca, Plasencia, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Zafra, Huelva y Cádiz.

En todas las ciudades se leerá un manifiesto en el que se pide al Gobierno de España que solicite a la Unión Europea la inclusión del corredor ‘Ruta de la Plata’ en la Red Básica Ampliada del Corredor Atlántico. La lectura también exige la petición a la Comisión de Transporte del Parlamento para que establezca un equipo de seguimiento en el que informen a los interesados sobre el estado del proyecto.

En Cáceres

El parque de Cánovas de Cáceres y la plaza Mayor de Plasencia serán los enclaves de la provincia cacereña de las movilizaciones de hoy. La manifestación está secundada por ayuntamientos, asociaciones, entidades y cámaras de comercio. De hecho, tanto el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, como la Cámara de Comercio de Cáceres, han animado a los ciudadanos a acudir al bombo de Cánovas. «El tren Ruta de la Plata es fundamental desde el punto de vista social y económico para Cáceres y para Extremadura», decía Mateos en declaraciones a Europa Press.