Extremadura apoya la EBAU única que plantea Feijóo para las regiones del PP

La Junta de Extremadura está a favor de promover una EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad) única en todo el país y se suma a la iniciativa lanzada ayer por el líder nacional de Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de coordinar una prueba de selectividad común en contenidos y fecha para 2025 en las once comunidades gobernadas por el PP, entre la que se encuentra Extremadura.

«La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional valora de forma positiva y se suma a la iniciativa impulsada junto a otras diez comunidades para dar el primer paso hacia una prueba común que garantice la igualdad de oportunidades de todos los alumnos, entre ellos los extremeños», señalan desde la administración educativa extremeña.

El líder del PP señaló en León que «lo vamos a hacer y lo vamos a poner a disposición del Ministerio de Educación y de todas las comunidades autónomas, porque no tiene sentido tener 17 pruebas para acceder al mismo sistema universitario, que es el sistema universitario español».

A la espera de más detalles sobre esta iniciativa, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ya advirtió ayer de que una EBAU única «es imposible» porque en España no existe un Bachillerato único. «En estos momentos una prueba única es imposible porque no tenemos un Bachillerato único en todas las comunidades», aseguró la presidenta de la CRUE y rectora de la Universitat Jaume I de Castellón, Eva Alcón, según recoge Europa Press. De momento, señaló, no tienen ninguna propuesta «encima de la mesa».

En esa línea se pronunció ayer también el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández, para quien esta propuesta es «bastante complicada». Según recoge Canal Extremadura, el rector extremeño explica que las pruebas difieren de una comunidad a otra en base a los sistemas universitarios y a la autonomía universitaria, por lo que considera «complicado» un consenso para llegar a una EBAU única en todo el país.