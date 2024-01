Guardiola sobre el fallo de Elysium: "No estamos para maratones judiciales que no vamos a ganar"

"Aquí no estamos para hacer maratones judiciales sabiendo que no vamos a ganar porque desde el inicio no hubo la más mínima seriedad. No estamos para laberintos legales que lo único que demuestran es una imagen bastante borrosa de lo que debe ser la seguridad jurídica, la estabilidad y la gestión del buen gobierno". Así ha respondido este jueves la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, a una pregunta formulada en la Asamblea por la diputada socialista Piedad Álvarez relativa a la decisión del Ejecutivo de no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) sobre el proyecto Elysium City.

Revés judicial al macroproyecto de ocio Elysium City de Castilblanco En esta línea, ha lamentado que el anterior Gobierno socialista "actuase bochornosamente como refleja la contundente decisión judicial, que señala una total ausencia de información en materia de gestión energética y ambiental". "La sentencia les debería hacer ver que las cosas no se hacen así, con prisas, sin garantías, de manera tan sumamente irresponsable. La Junta no está aquí para lavarles la conciencia ni para arreglar lo que ya nació roto", ha señalado. "Dieron luz verde a un plan de ordenación a sabiendas de que faltaban los requisitos exigidos, la sentencia deja patente que al PSOE le pudo el ansia electoralista", ha recalcado. Por su parte, Álvarez le ha afeado que no quiera recurrir una sentencia que no es firme, además de que "confirma la utilidad de la Ley de Instalaciones de Ocio (LEGIO), a la que ustedes (en alusión al PP) se abstuvieron, que no cuestiona la viabilidad del proyecto y que asegura que este respeta la ZEPA colindante". "Conocen perfectamente diferentes soluciones para arreglar este asunto, para seguir adelante con un proyecto tremendamente necesario para una zona como son Los Ibores y La Siberia extremeña, y crear 26.000 empleos en la zona", ha trasladado. "¿Acaso tiene usted otra alternativa para crear ese futuro en esas comarcas y en el mundo rural?", le ha cuestionado. "Saben que pueden recurrir la sentencia en casación en el Tribunal Supremo y continuar con el proyecto y sí, también saben que le pueden solicitar a la empresa esos informes a los que ustedes se han referido y es lo que les ha pedido la empresa, que les soliciten esa documentación que está lista para solventar este tema", ha apostillado la socialista. A juicio de la diputada, la decisión de Guardiola responde a su "inseguridad personal, no se trata de inseguridad jurídica". "No confía en esta tierra, en los proyectos, en los extremeños, baja usted los brazos y no nos defiende", ha denunciado. Asimismo, ha garantizado que los socialistas de Extremadura seguirán "defendiendo este proyecto y peleando para que el mundo real, Los Ibores y La Siberia puedan quedarse en su zona, para crear esos 26.000 empleos". "Lo que no puedo es cargar sobre mis hombros con su mochila de promesas incumplidas y de proyectos abandonados, entre otras cosas, porque me hundiría tres metros bajo el suelo", le ha contestado la presidenta extremeña. "Las urnas ya dieron su opinión sobre su gestión, asúmanlo de una vez", ha pedido a la bancada socialista. "Por supuesto que vamos a poner todo nuestro empeño en la iniciativa privada en Castilblanco, pero lo vamos a hacer con la transparencia, responsabilidad y ambición que no tuvo el Gobierno anterior del PSOE", ha subrayado.