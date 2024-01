Extremadura quiere aumentar los trasplantes de donante vivo

Tras un año, el 2023, en el que Extremadura vuelve a estar entre las regiones con mayor tasa de donantes de órganos (59 por millón de habitantes, diez puntos por encima de la media nacional que ya duplica la tasa europea) y en el que se confirma también el «éxito» de la actividad de trasplantes con 95 operaciones, 65 renales y 25 hepáticas (solo una menos que en 2022), el Servicio Extremeño de Salud (SES) no se conforma. «No hemos llegado a ningún sitio, tenemos que seguir manteniendo estos datos y afrontando más retos», señaló ayer el coordinador regional de trasplantes del SES, Luis López, durante la presentación del balance de 2023 del programa regional de donación y trasplantes, en la que participó también la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez, y la consejera de Salud, Sara García Espada.

Entre los desafíos por delante, está «a corto plazo» reactivar el programa de trasplante de donante vivo. «Es un programa joven, que sufrió los efectos de la pandemia y que además los primeros casos se hicieron tutorizados desde el Hospital Clínico de Barcelona. Los últimos trasplantes ya se han realizado de forma autónoma por parte del Servicio de Urología y en breve esperamos que nuestras expectativas de 6 o 7 trasplantes de donante vivo se empiecen a cumplir a partir de este año o el que viene», destacó ayer López. Durante el 2023 en Extremadura se realizó un trasplante de riñón tras una donación en vida. Fueron 435 en todo el país, fundamentalmente renales y entre familiares.

Acercar la donación a todos los hospitales

A la expansión de esta técnica, se suman otros retos de futuro como ampliar los hospitales extractores de órganos en la región, ya que actualmente no todos los son. Para ello, López señaló que quieren comenzar los estudios para acercar el proceso de la donación a todos los hospitales extremeños, lo cual conlleva «dificultades técnicas y logísticas que queremos resolver», dijo. Y puso un ejemplo de lo que supone esto: «cuando un paciente de hospital de Don Benito, que es centro detector no extractor, se encuentra en muerte encefálica y los coordinadores de allí ven la posibilidad y la familia autoriza la donación, tenemos que trasladar a ese paciente al hospital extractor más cercano y lo que queremos es acercar el proceso al paciente y que no sea él el que tenga que acercarse al proceso».

Y hay más retos: retomar y estabilizar la donación de tejido (corneas, huesos, piel…), «que es el hermano pobre de la donación», y también continuar con el proceso de formación el cual, apuntó López, ha sido clave para que el programa de donación y trasplante de la región tenga el nivel actual. «La implicación de los profesionales pasa por la formación».

Fue precisamente el ámbito formativo uno de los aspectos que valoró ayer la directora general de la Organización ONT, quien destacó el «éxito» del programa regional. «Extremadura brilla en el territorio nacional», dijo. Precisó que la tasa de donantes supera la media nacional «fruto del trabajo de los últimos años» y de la generosidad de las familias extremeñas en el peor momento de su vida, ante la muerte de un familiar. Y alabó la contribución regional al sistema cohesionado nacional, no solo por las actividad realizada sino por la formación que ofrece la región a profesionales de todo el país.

Más autotrasplantes de médula ósea

Por su parte, la consejera expuso los datos del 2023, ya avanzados por este diario la semana pasada, y destacó, entre otros, que 57 extremeños recibieron órganos procedentes de otra comunidad y 21 personas de otras regiones recibieron órganos de donantes extremeños. Señaló también que durante 2023 se realizaron 42 autotrasplantes de médula ósea (cinco más que en 2022) y los datos de las listas de espera para ser trasplantados: 67 pacientes esperan un riñón, 9 un hígado y 37 pacientes están en lista para recibir córneas.

Los tres responsables sanitarios agradecieron a las familias de los 62 donantes extremeños (una tasa de 59 por millón de habitantes) que dijeron ‘sí’ en el peor momento de la vida y también alabaron el trabajo del sinfín de profesionales sanitarios que posibilitan una segunda oportunidad para los pacientes trasplantado. «Estamos en el país que ofrece las máximas oportunidades de disponer de un trasplante cuando un paciente lo necesita», concluyó López.