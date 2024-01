El presupuesto de la Junta de Extremadura para 2024 no contempla recortes en Sanidad y en Educación. Así de rotundo se ha mostrado el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez, quien critica las manifestaciones convocadas por la plataforma en defensa de la Sanidad Pública porque "están jugando con los números".

"Niego la mayor", ha remarcado el dirigente del PP en la habitual rueda de prensa de los lunes y que recoge la agencia Efe, en la que ha precisado que la financiación que llega al Servicio Extremeño de Salud (SES) es de 178 millones de euros más, además de que cuando se elaboraron las cuentas el Estado aún no había comunicado las entregas a cuenta.

Por ello, se tomó como referencia las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), por lo que ahora habrá que sumar los fondos del sistema de financiación, que ya se verá como se reparten.

No obstante, Sánchez Juliá ha recordado que el único grupo que ha presentado una enmienda a los presupuestos para que ese dinero pueda ser incorporado al presupuesto ha sido el PP, con lo que habrá más fondos para todas las políticas.

Para el portavoz del PP, esta será "una semana importante" para Extremadura, ya que se aprobarán los presupuestos "más altos y sociales" de la historia de la región, "con los que se crece y se bajan impuestos".

De este modo, "se demostrará" que se pueden mejorar los servicios bajando impuestos, pese a que el PSOE insista en oponerse a ellos y pese a que "por un lado, se pide diálogo y por otro no dejan de atacarlos".

Una legislatura de recortes, según el PSOE

Por su parte, el PSOE de Extremadura ha considerado que el proyecto de presupuestos para 2024 elaborados por el Gobierno de coalición (PP y Vox), conllevará "una legislatura de recortes y retrocesos" en la comunidad autónoma. Estas cuentas "rompen con la norma sagrada de la redistribución de la riqueza, pues en Extremadura ya no aporta más el que más tiene y no recibe más el que más lo necesita”, ha afirmado en rueda de prensa la portavoz socialista, Soraya Vega.

Ha expuesto que las cuentas diseñadas por PP y Vox incluyen recortes en servicios públicos, como "la eliminación de la gratuidad universal de los comedores escolares y las aulas matinales, y en Sanidad". En este sentido, ha recordado que la Sanidad Pública protestará este miércoles "contra las políticas de María Guardiola".

"Todo un récord en solo seis meses de gobierno", según la portavoz socialista, quien ha añadido que los presupuestos incluyen también un "grave recorte en cooperación internacional".

Vega ha manifestado que los presupuestos de Extremadura son fruto del "rodillo de la derecha y de la extrema derecha", y ha criticado la falta de transparencia en la elaboración de estas cuentas, pues "no hubo diálogo" con los grupos parlamentarios antes de presentar los presupuestos.

A su juicio, la tramitación de las cuentas han permitido conocer "al verdadero PP, el que gobierna muy cómodo con Vox y el que se ha agarrado peligrosamente a la falta de transparencia, de diálogo, de compromiso y con ausencia total de coherencia".

Presupuestos marcados por Vox, según Unidas por Extremadura

La rueda de prensa de la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, también ha versado sobre los presupuestos, que, en su opinión, "solo contemplan la hoja de ruta que marca Vox" y ha planteado que para mejorarlos haría falta "un cambio de rumbo de 180 grados" con el fin de situar las prioridades en otras políticas. De Miguel ha señalado que la "agenda ultra" está centrada en la caza, los toros y la unidad de España, en vez de en la sanidad, la dependencia o la educación públicas.

En materia de enseñanza, ha asegurado que hay colegios sin calefacción o que "se caen a cachos", como el de Puebla de la Calzada (Badajoz).

De Miguel ha reconocido que con enmiendas parciales no se va a mejorar estas cuentas, pero las han presentado porque es su función como oposición constructiva y para demostrar hacia dónde debería ir la política regional. De todas formas, no tiene esperanza en que se vayan a aprobar, ya que los populares no les ha llamado para negociar.

La diputada ha recordado que Unidas ha presentado enmiendas para que la sanidad de calidad llegue a todos los rincones de la región, para nuevos centros de salud, para reforzar la atención primera o para mejorar la salud mental.

Vox apoyará los presupuestos

Por último, el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, de Vox, ha avanzado que su formación apoyará este viernes en la Asamblea de Extremadura el proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2024.

"Este es un pacto seguro, es un pacto serio y nosotros estamos aquí por el bien del pueblo extremeño", ha señalado Higuero en una entrevista este lunes en Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press.

En ese sentido, Higuero ha confirmado que no van "a poner ninguna traba para que estos presupuestos, los más altos de la historia de Extremadura, salgan adelante".