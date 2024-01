Alcalde de Descargamaría: «Sin relevo generacional, el futuro del pueblo es difícil»

El municipio cacereño de Descargamaría apenas cuenta con 120 habitantes y la falta de nacimientos que viene registrando en los últimos años supone un gran lastre. «Me preocupa mucho el futuro del pueblo, si no hay un relevo generacional», sostiene su alcalde, José María García, quien apunta que la edad media de los vecinos es de 70 años en adelante y apenas hay tres o cuatro por debajo de la treintena. «La juventud que había se casó y se marchó fuera porque se ha perdido la agricultura y las industrias», lamenta. «Desde el ayuntamiento hemos dado todas las facilidades a la gente que ha venido para que se quedara, pero es complicado, tampoco vienen para tener familia», indica el regidor municipal.

Según los datos del Censo de Población y Viviendas relativo a 2021 en Extremadura, publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), en este municipio y en otros cuatro de la región (Benquerencia, Casas de Miravete, Higuera de Albalat y Valdecañas de Tajo) no contaban con niños menores de cuatro años en esa anualidad. «Los pueblos pequeños tenemos un futuro muy difícil. En general, no hay muchos menores de 18 años. La pirámide poblacional está muy sobrecargada en la parte alta y despoblada en la parte baja. Hay muchos años en los que no nacen niños», apostilla el primer edil de Higuera de Albalat, Dionisio Cordero.

En esta línea, el alcalde de este municipio cacereño de apenas un centenar de habitantes señala que desde el ayuntamiento tratan de ofrecer trabajo a la gente joven, si bien, esta tarea no resulta fácil: «Nuestros recursos son limitados, tampoco podemos hacer mucho más. Hay gente que viene de fuera y tiene viviendas familiares en el pueblo, el problema es dónde trabajar y con unas condiciones dignas». «La población que llega al pueblo es sobre todo de personas que han pasado su vida laboral fuera y vuelven en edad de jubilación», añade.

El documento publicado por el IEEX, a partir de los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), informa de que la población residente en la comunidad en 2021 se situó en 1.061.636 personas, lo que supone una bajada de 4,3% con respecto del anterior censo de 2011. Además, el 80,2% de los residentes lo seguían haciendo en el mismo municipio que hace 10 años; y la edad media de los habitantes en esa anualidad fue de 44,9 años. En concreto, los municipios con las edades medias más bajas fueron Talayuela (39,2 años) en la provincia de Cáceres y Almendralejo (41,2 años) en la de Badajoz. Por contra, los más envejecidos por provincias fueron Campillo de Deleitosa (66 años) en Cáceres, y Peñalsordo (57,5 años) en Badajoz.

Tasa de maternidad

Por otra parte, y tomando como referencia la tasa de maternidad, a tenor de los datos se observa que en el 64,9% de los municipios de Extremadura hay desde 100 hasta menos de 200 niños de edades comprendidas entre los 0 y cuatro años por cada 1.000 mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años). Asimismo, en el 64,7% de los pueblos extremeños, al menos uno de cada cuatro habitantes tiene 65 o más años. En este punto, cabe indicar que cuatro municipios tenían una tasa de maternidad superior a 300 (Serrejón, Portaje, Marchagaz y Casas de Reina).

«Sin lanzar las campanas al vuelo, desde hace unos siete años tenemos la tendencia de que cada año vienen naciendo entre 3 y 5 niños, que para un municipio de unos 400 habitantes, es un valor añadido», destaca la alcaldesa de Serrejón, Nélida Martín. Desde el consistorio tienen una línea de ayudas para el fomento de natalidad y ofrecen becas educativas. «Saber que cada año van naciendo niños, a pesar de la población tan envejecida que tenemos y fallecimientos, siempre es una alegría», afirma. Pese a ello, advierte que «la situación en los municipios pequeños rurales es la que es, sobre todo, por la falta de oportunidades laborales». «Por desgracia no hay mucha gente joven», subraya.

En este sentido se expresa el alcalde de Portaje, David Ramos, quien se muestra afortunado de que en el pueblo lleven varios años registrando nacimientos, de hecho, hay cuatro chicas embarazadas en la actualidad. «La medida de edad de nuestros vecinos es alta, por lo que es muy importante que haya nacimientos, también para todo el tema de la despoblación», sostiene. «Esta legislatura vamos a trabajar para conseguir que la gente se quede aquí a vivir y no se vaya a Coria, por ejemplo, que está a 10 kilómetros. Sacamos solares a la venta para que se hagan casas, estamos construyendo también cuatro de protección oficial para la gente joven y los que más lo necesiten se queden aquí y no se vayan», resalta.