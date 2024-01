Extremadura conquista a la prensa mundial

Extremadura ha pasado de ser la gran desconocida a enamorar a todo aquel que se cruza en su camino. Los encantos naturales, patrimoniales, culturales y gastronómicos que atesora la región extremeña son tan valiosos y meritorios que llaman la atención fuera de las fronteras de nuestro país. Prueba de ello es que medios de comunicación internacionales de gran prestigio como The Guardian, The Times, National Geographic o Financial Times hayan dedicado algunas de sus páginas a vender la comunidad autónoma extremeña.

Cáceres salta a la prensa extranjera En el año 2015, la ciudad de Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, fue incluida en el listado de las 52 mejores ciudades del mundo para poder visitar elaborado por el New York Times, convirtiéndose así en la única ciudad española de este ranking. La oferta culinaria de la ciudad, que ostentó ese año el título de Capital Española de la Gastronomía, es lo que parece que llevó al rotativo a que Cáceres compartiera preferencias con destinos turísticos de relevancia mundial, tales como Milán y Roma (Italia), Cuba, Filadelfia (USA), Singapur, Bolivia, Durban (Sudáfrica) y Medellín (Colombia), entre otros. En los últimos tiempos, la capital cacereña también ha tenido mucha difusión en medios extranjeros, desde la edición en inglés de Cosmopolitan hasta The Guardian, principalmente por el rodaje de ‘La casa del Dragón’, pero también por el Museo Helga de Alvear. La revista Traveler y la National Geographic han dedicado a su vez artículos a la serie de HBO. La otra Ciudad Patrimonio de la Humanidad de Extremadura, Mérida, suele colarse con bastante frecuencia en los medios de comunicación internacional. El pasado mes de julio, el periódico americano Miami Herald y la prestigiosa revista Historia National Geographic, se hicieron eco de unas espectaculares termas públicas romanas halladas en la conocida Casa del Anfiteatro emeritense. Mérida, en la prensa de Miami y en el National Geographic Por su parte, el Financial Times dedicó una página a Extremadura de la mano del escritor y periodista Paul Richardson, que vive con su marido desde hace 25 años en Hoyos. En el reportaje My downshift to deepest Spain (algo así como Mi desaceleración en la España interior), decía que la región es sinónimo de atractivo turístico y de descubrimiento. Reseñó la diversidad tanto en su clima como en su paisaje y en su cultura; la disparidad entre el norte y el sur. Enumeró como ejemplo de un polo y otro a Jerez de los Caballeros y Zafra, y a Las Hurdes y La Vera. Con el ánimo de seguir difundiendo la región, el Gobierno regional ha organizado en los últimos meses seis viajes de prensa con periodistas procedentes de Portugal, Bélgica, Italia, República Checa y Alemania para promocionar la oferta de Extremadura relacionada con la naturaleza, la cultura, la gastronomía y la observación de aves y estrellas. Como curiosidad, recordar que periodistas de medios de comunicación chinos han viajado a la región recientemente para conocer de primera mano cómo se elabora el aceite de oliva. Agencias de viaje británicas La Asociación Británica de Agentes de Viajes (ABTA) ha anunciado su selección de 10 países y regiones que pretenden inspirar a los británicos y ayudarles a tomar decisiones sobre dónde ir de vacaciones en 2024, siendo Extremadura el único destino español incluido en la lista. Sobre la región española, ABTA destaca que «es una joya por descubrir, con tres lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y algunas de las ciudades históricas más atractivas del país». El resto de regiones o países que conforman la lista de la asociación son: Albania, Aruba, Creta (Grecia), Vietnam, Zambia, Mauricio, Sajonia (Alemania), Shropshire (Reino Unido) y El Tirol (Austria).