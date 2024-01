Estas son cinco de las noticias más destacadas en Extremadura este 31 de enero:

Enero deja máximas de hasta 24 grados en Extremadura

Un persistente anticiclón eleva los termómetros a valores más propios de la primavera, que superaron la semana pasada hasta en ocho grados las temperaturas medias habituales en esta época. «Son fases cada vez más frecuentes, más prolongadas en el tiempo y más intensas», advierte un meteorólogo extremeño

Cáceres, sin granito para las lápidas de sus difuntos

La situación se produce porque la empresa suministradora no tiene existencias

Hablan agredidos en el Extremúsika de Cáceres: "Me arrastraron detrás de la valla y me rompieron cuatro dientes"

Los denunciantes quieren impulsar una demanda colectiva con todos los afectados

Extremadura conquista a la prensa mundial

The Guardian, The Times, National Geographic o Financial Times son algunos de los medios de comunicación que han dedicado páginas a ensalzar los encantos culturales, patrimoniales o gastronómicos de la la región

El campo extremeño lanza un "no rotundo" contra las políticas europeas

Metidieri remarca que las decisiones europeas sobre el campo impiden la competencia leal