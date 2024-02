Educación solo permitirá móviles en las aulas extremeñas bajo supervisión

No hay marcha atrás. La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional prohibirá el uso y exhibición de los teléfonos móviles, también de los relojes inteligentes, en los centros educativos extremeños, como ya avanzó la consejera Mercedes Vaquera la semana pasada, pero abre la puerta a su utilización solo en el caso de actividades con fines educativos y bajo supervisión. También se contempla la utilización individual de estos dispositivos cuando sea necesaria por razones de salud debidamente justificadas.

Más allá de esos contextos, la dirigente extremeña insistió ayer en su prohibición en todas las etapas educativas, desde Infantil a Bachillerato y FP, en todos los espacios de los centros y durante toda la jornada escolar, incluyendo extraescolares y servicios complementarios como comedor y aula matinal.

Así lo ratificó ayer Vaquera después de asistir a la reunión de la ministra de Educación, Pilar Alegría, con el resto de autonomías, que son finalmente las que tienen las competencias educativas. Una reunión en la que el ministerio planteó una regulación que no comparte al 100% la comunidad. «Extremadura se aleja de la postura anunciada por el ministerio, que plantea que en Infantil y Primaria el alumnado no asista con teléfonos móviles al centro, mientras en ESO, Bachillerato y FP no esté permitido su uso solo durante la jornada escolar», señaló ayer la consejería en una nota de prensa.

El 85,9% de los jóvenes de la región entre 10 y 15 años tienen ‘smartphone’

La consejería insiste en que la postura de la administración se ha tomado tras consultar a la comunidad educativa y que se trata de una posición de «consenso». «El Gobierno extremeño muestra su apoyo a la opinión del 95% de la comunidad educativa: docentes, padres y madres, alumnos y sindicatos». La normativa afectará por tanto a un buen número de alumnos, ya que el 85,9% de los extremeños entre 10 y 15 años tiene móvil, un porcentaje por encima de la media nacional (70,6%), según los datos del Instituto de Estadística de Extremadura.