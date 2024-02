En la última semana y media, se han producido dos casos de desaparición en Extremadura. Manoli Castillejo, de 67 años, vecina del barrio de San Fernando en Badajoz, que el lunes 22 de enero salió de casa a las 15.45 horas y le dijo a su hijo que iba a dar un paseo. No volvió. Cuando oscureció y no había regresado, su familia empezó a preocuparse. Comienza la pesadilla y la búsqueda por las inmediaciones de los lugares que frecuentaba.

Tras nueve días de búsqueda, la policía ha hallado este miércoles por la tarde en el río Guadiana un cadáver con características similares a Manoli Castillejo. Horas después, la autopsia ha confirmado que se trataba de la vecina de San Fernando. Los forenses no han encontrado signos de violencia en el cuerpo, según recoge el informe preliminar.

Por otro lado, Vicente, de 79 años. Un vecino de Hinojal que se encuentra en paradero desconocido desde la noche de este miércoles. Algunos vecinos de la localidad cacereña salieron a la búsqueda de Vicente al notar su ausencia. En la mañana de este jueves, se ha organizado una batida en la que, según indica la alcaldesa de la localidad, Blanca Vivas, unas 150 personas están participando en la búsqueda de Vicente. Están divididos en cuatro grupos, coordinados por agentes de la Guardia Civil.

A pesar de que los casos se han producido en localidades distintas de la región, tienen algo en común. Ni Manoli, ni Vicente, llevaban encima el teléfono móvil en el momento de su desaparición. Un aspecto que entorpece la búsqueda y supone un problema para la policía, puesto que la geolocalización queda descartada. Lo normal, es pensar que al ser personas mayores, no están acostumbrados a llevar el dispositivo encima. Otra hipótesis se relaciona con la posibilidad de que las desapariciones fueran voluntarias y no quisieran ser localizados, por ello, habrían salido de casa sin móvil.

Aun así, María, hija de Manoli, descarta esta posibilidad. No sabe a ciencia cierta qué le ha ocurrido a su madre, pero tiene que claro que no salió de casa con la intención de no volver. "Jamás en la vida nos hubiese hecho pasar por esto, porque lo que más quería era a su familia. No sé si en algún momento algo se le ha cruzado en su cabeza, si le ha pasado algo o alguien le ha hecho algo...", explicaba a este periódico. Su familia entiende que la vida para los demás continúa, pero la suya se ha parado en seco. "Nunca pensamos que nos va a tocar a nosotros, pero cuando nos toca se te paraliza el mundo; para nosotros no habrá vida hasta que ella aparezca".

En este sentido, habría que centrarse en inculcar a las personas mayores la necesidad de tener su móvil siempre con ellos, en todo momento. Especialmente, cuando salgan solos del hogar o sufran de una enfermedad que afecta directamente a su sentido de la orientación.