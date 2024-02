Estas son cinco de las noticias más destacadas en Extremadura este 4 de febrero:

Las oposiciones docentes de junio ya tienen llenos hoteles de Cáceres y Badajoz

Los aspirantes reservan con antelación, pero todavía hay establecimientos disponibles: «Al final se llena todo»

Miguel Ángel Morales: «Unir Plasencia con Salamanca en tren no es descabellado económicamente»

Comenzó reclamando el puente sobre el río Sever y la autovía a Monfortinho y no hay comparecencia en la que no exija el AVE y el tren Ruta de la Plata. Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación y secretario general de los socialistas cacereños, enarbola un discurso valiente porque ya no tiene nada que perder ni que ganar.

Juzgan en Badajoz a un joven por abusos sexuales a su novia menor de edad

Los presuntos hechos ocurrieron en 2021, cuando el acusado tenía 24 años y su pareja, 16 años

Cuando el Teatro Romano de Mérida fue una plaza de toros

En 1777 se solicita el permiso a Carlos III para llevar a cabo cuatro corridas en el solar del monumento

Cáceres arropa a Marruecos tras su devastador terremoto con una ayuda de 5.000 euros

La ciudad ayuda con una dotación de 5.000 euros a 435 afectadas por el seísmo de Marrakech-Safí de 2023