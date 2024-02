Extremadura espera el ‘puente’ que la conecte (por fin) con el AVE

«Quiero ser el ministro que traiga el AVE a Extremadura». Fue lo que dijo el titular de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de Pedro Sánchez, Óscar Puente, el pasado 22 de diciembre durante su primera visita a Extremadura tras tomar posesión de su cargo. No acudió a tierras extremeñas por nada relacionado con las infraestructuras, si no para apoyar a José Luis Quintana en su presentación como Delegado del Gobierno en Extremadura; pero sabía que la región estaba pendiente de sus palabras. Por eso destacó que esta comunidad «no se queja de sus infraestructuras por exceso, se queja por necesidad» y que, por tanto, las comunicaciones extremeñas no son una prioridad para el Gobierno, sino «la prioridad».