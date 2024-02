Registro de candidaturas en el PSOE: la ausencia de Vergeles y Gallardo, “el ganador”

Miguel Ángel Gallardo, Lara Garlito y José María Vergeles son los tres socialistas que han dado un paso hacia adelante para intentar relevar a Guillermo Fernández Vara en la secretaría general del partido. Uno de ellos será el tercer líder de la historia del PSOE extremeño, aunque esta es la primera vez que este proceso cuenta con más de un candidato. La carrera arrancó ya este pasado fin de semana, cuando se celebró la Comisión Ejecutiva Regional y del Comité Regional en Mérida para aprobar el calendario de las primarias. Nada más, pues a pesar de que aún no se habían convocado las primarias, ya se conocían los nombres de los aspirantes a suceder a Vara.

¿Y ahora? El primer paso consiste en oficializar las precandidaturas (hasta que no se avalen los proyectos no serán candidatos oficialmente), cuyo plazo concluye este miércoles. El primero en registrarla ha sido el diputado y exconsejero de Sanidad, José María Vergeles, este mismo martes. Y lo ha hecho con sorpresa, pues no ha asistido a la cita personalmente, sino que ha delegado en parte del equipo que apoya su proyecto esta misión. Así, han registrado la documentación el portavoz de la candidatura y diputado en la Asamblea, Felipe Redondo, la también diputada, Ana Fernández y los compañeros socialistas Elisa Cepeda y Valentín García, que retoma la actividad política tras haber decidido apartarse de la primera línea en esta legislatura.

Pero de Vergeles, ni rastro. “A la hora de presentar puede o no venir el candidato, él ha preferido que lo hagan compañeros y compañeros de las dos provincias y referentes de varias generaciones. Quiere mostrar que para él lo importante es un proyecto que refleje la verdadera implicación de la militancia, huyendo del personalismo”, ha indicado Redondo, quien ha avanzado que a partir de ahora iniciarán una ronda de visitas por las agrupaciones socialistas para recoger propuestas con las que Vergeles elaborará el proyecto con el que pretende liderar el partido. Tendrá tres ejes: “El de la militancia, el de la igualdad y el de las nuevas formas de participación orgánica de los militantes en el centro del modelo del partido”, ha especificado Redondo.

"El principio del fin de María Guardiola"

El siguiente en registrar su precandidatura ha sido Miguel Ángel Gallardo. Él sí en primera persona y acompañado por los miembros de su equipo. “Hoy empieza el principio del fin del gobierno de María Guardiola”, ha dicho, haciendo referencia a que el proceso de primarias no tiene más fin que recuperar el gobierno de la Junta de Extremadura. Se ha presentado como ganador porque es “el único que puede captar mejor el sentir de la política municipal, ninguno de los otros dos ha estado en la calle siendo alcalde” y porque su proyecto “ilusionar” al PSOE “frente a una presidenta sin ambición porque destruyó el mayor proyecto económico, social y político como era el de la fusión de Don Benito-Villanueva y frente a quien no tiene palabra porque a todos nos emocionó cuando dijo que nunca gobernaría con Vox y le faltó una llamada donde le daban 24 horas para pactar o marcharse, le sobraron 12 para pactar y perder para siempre la credibilidad”.

La tercera candidata, Lara Garlito, registrará su precandidatura este miércoles, último día para hacerlo. A partir de entonces los tres tendrán hasta el 14 de febrero para reunir los avales necesarios. El 2 de marzo serán las votaciones.