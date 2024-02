Doce psicólogos se integran en los institutos para evitar suicidios

La salud mental entra de lleno en Extremadura. Doce psicólogos se integrarán en los centros educativos para evitar conductas autolíticas y suicidas y mejorar el bienestar emocional de los adolescentes dentro de un programa experimental que se llevará a cabo a través de un convenio firmado entre la Consejería de Educación y el Colegio de Psicólogos de Extremadura. La iniciativa incidirá especialmente en los centros de Educación Secundaria Obligatoria, donde están los alumnos con las edades más conflictivas.

Aunque la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, aseguró ayer tras la firma del convenio que no hay datos concretos sobre la situación de la salud mental de los jóvenes extremeños, sí advirtió de que ha empeorado. «Cada vez son más los problemas de salud mental que se van detectando entre el alumnado y la Junta no quiere cerrar los ojos, queremos detectarlos, prevenirlos y atajarlos y eso es lo que haremos con este convenio, atender los casos de más complejidad que ahora mismo no se pueden atender en los centros con otros programas», señaló Vaquera.

Desde la Asociación Española de Pediatría advierten de que tras la pandemia de covid han aumentado más de un 40% los trastornos de salud mental entre los jóvenes. Y según las últimas estadísticas disponibles, en 2022 se suicidaron en Extremadura tres jóvenes de entre 15 y 29 años y en los seis primeros meses de 2023 se registraron dos fallecimientos por suicidio o conductas autolíticas.

Ante estas situaciones, el nuevo programa experimental, que ya se intentó poner en marcha a finales del curso pasado, quiere servir de ayuda. «Las intervenciones van dirigidas a la prevención de los trastornos más graves de salud de mental, pero nos vamos a centrar en aquellos comportamientos que son autolíticos, de ideación suicida y autolesivos principalmente», añadió Rosa María Redondo, la decana del Colegio de Psicólogos de Extremadura.

Dos equipos, uno en cada provincia

De entrada la consejería, a través de los equipos de trastornos graves de conducta, ya tiene 22 casos de alumnos detectados por los que comenzarán a trabajar estos doce psicólogos, que se dividirán en dos equipos, uno para cada provincia extremeña. Los profesionales sanitarios se incorporarán a cada uno de los centros seleccionados previamente por la consejería y tendrán bajo sus competencias las posibles intervenciones puntuales en otros centros en relación con la proximidad geográfica.

Según recoge el convenio, actuarán en dos líneas: por un lado, se encargarán de formar y ofrecer un asesoramiento personalizado a los equipos específicos para la atención del alumnado con trastornos graves de conducta para dar herramientas tanto a alumnos como a docentes y padres, y por otro lado se ocuparán de intervenir ante cualquier situación de conducta suicida detectada en los centros, así como de derivar esos casos a los equipos de salud mental correspondientes del Servicio Extremeño de Salud. «En cada caso se valorará el grado de riesgo y en función de eso se intervendrá directamente por parte del profesional o se recomendará la derivación, para lo que hay que contar con la familia», detalló Redondo. Este programa cuenta con una dotación de 152.000 euros.