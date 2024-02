Cáceres no se salva de la tractorada. Agricultores con sus tractores y ganaderos en sus vehículos han ocupado esta tarde el centro de Cáceres. A golpe de bocina y de cencerros, la caravana procedente de Torreorgaz ha accedido lentamente a la ciudad por la calle Antonio Hurtado hasta la Cruz de los Caídos y ha atravesado Cánovas hacia la Fuente Luminosa. La comitiva pacífica ha seguido con su runrún por la avenida de la Montaña hasta la plaza de Colón para salir de la población por Antonio Hurtado.

La presencia de media docena de tractores ha obligado a la Policía Local a desviar el tráfico por la calle Ronda del Carmen para evitar el colapso de la circulación. Sin embargo, algunos cacereños se han visto sorprendidos y el paso de vehículos ralentizado en la avenida de España, dirección la Cruz.

Aunque la mayoría de vecinos ha empatizado con los manifestantes, que denuncian la situación del campo extremeño, otros han lamentado las molestias en un día de lluvia, ya que hasta el trayecto de los autobuses se ha alterado, y por el ruido ensordecedor que causaban.

En este sentido, los propios manifestantes se han disculpado por el fastidio a los vecinos, pero han asegurado que las circuntancias que viven no les permiten adoptar otras medidas. "Nosotros no queremos molestar, solo mostrarles a los cacereños qué nos pasa. Así no podemos seguir. Las políticas agrarias de la Unión Europea y del Ministerio de Agricultura nos llevan a la ruina. Trabajamos a pérdidas y no es sostenible", ha apostillado uno de los participantes.