Representantes de las organizaciones y asociaciones agrarias de APAG Extremadura Asaja, La Unión Extremadura y Aseprex han pedido este viernes al Gobierno de España "soluciones inmediatas" para la delicada situación que atraviesa el sector agrario.

Así lo han manifestado durante la protesta organizada en la localidad pacense de Valdivia, lugar en el que alrededor de 300 agricultores y ganaderos han cortado la N-430 desde minutos antes de las nueve de la mañana.

El portavoz de APAG Extremadura Asaja, Pedro Llanos, ha reconocido que "hay muchos asuntos a tratar", ya que desde su punto de vista el sector "está cansado y quemado por la situación". Por ese motivo, ha lamentado que "es una pena que alguien se arruine trabajando" y ha pedido que sean atendidas las reivindicaciones. "No se puede seguir ni defender una agricultura y ganadería como la que hay ahora", ha exclamado.

Carta a Luis Planas

Por su parte, el coordinador de La Unión Extremadura, Luis Cortés, ha señalado que remitieron un escrito al ministro Luis Planas "para que nos diga qué está haciendo para llevar a cabo lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió que iba a hacer". A eso ha añadido que reclaman conocer el borrador del real decreto por el cual "no vamos a vender a pérdidas, vamos a competir en igualdad de condiciones con otros países y que la reforma de la PAC va a obedecer verdaderamente a una política agraria".

En directo hace 8 min 13:23 Lucía Montero Morrón Los tractores toman Badajoz hace 26 min 13:05 Manifiesto de agricultores y ganaderos de Cáceres PAC: Simplificación burocrática de la gestión individual de la PAC: eliminación del cuaderno digital de explotación.

Revisión de los diversos Ecoregímenes, adaptándolos a la realidad agraria y ganadera.

Modificación de los índices UGM para cálculo de la densidad ganadera.

Modificación de los índices de carga ganadera para los pastos mediterráneos y los húmedos (Flexibilización de la carga ganadera por motivos de la EHE y de saneamiento ganadero)

Eliminación de la capa Sigpac de los pastos medioambientalmente sensibles.

Rebaja de las exigencias medioambientales de la nueva PAC.

Actualización al IPC anual de las ayudas directas. Sanidad Animal: Revisión y adaptación de la legislación sanitaria de saneamiento ganadero con el objeto de: 1º, evitar sacrificar animales positivos, que en pruebas post morten posteriores, se demuestran que no lo son y 2º, suspensión del bloqueo de movimientos a las explotaciones positivas. (yo incluiría que todos los animales que resulten positivos, se quemasen sus canales y no entrasen en el circuito comercial.....con esto se acababan las campañas).

Derogación del decreto de identificación electrónica para bovino que entrará en vigor el próximo julio de 2024.

Eliminación de la identificación electrónica para el ovino.

Simplificación de la burocracia de la gestión de las explotaciones ganaderas.

Eliminación de la obligatoriedad de la retirada de cadáveres Sandach de las explotaciones ganaderas; sistema impositor que se ha demostrado totalmente su inoperatividad para el fin con el que se había creado. Desarrollo rural: No a la eliminación del gasóleo bonificado como plantea para el futuro el gobierno.

Igualdad en exigencias sanitarias, fitosanitarias, sociales y medioambientales de los productos agrícolas y ganaderos importados por la UE procedentes de terceros países. Que dichos productos entren avalados por controles en origen (al igual que exige China o Estados Unidos para los productos obtenidos en la UE).

Revisión de la legislación de las zonas Zepas con el objetivo de adaptarlas a la realidad agraria y ganadera.

El ecosistema de muchas de estas Zepas han sido creadas por el hombre a lo largo de los siglos gracias a las labores agrícolas y ganaderas que en ellas se han desarrollado y que ahora, en muchos casos está limitada por una legislación dictatorial.

Inclusión en el PEPAC de una serie de ayudas que permitan a agricultores y ganaderos hacer frente a los costes medioambientales del mantenimiento de estos ecosistemas tan particulares, independientemente que se encuentren o no en zonas Zepas.

Derogación de la recientemente aprobada ley de Bienestar Animal de los puntos más incomprensibles, inaplicables y absurdos que afectan a las explotaciones ganaderas.

Elaborar un plan realista y aplicable que favorezca el relevo generacional de las explotaciones agrícolas y ganaderas. 12:30 Los tractores atraviesan la autopista en Badajoz 12:19 Corte de nuevo en la rotonda de Fuentidueñas, de acceso a Coria, Navalmoral de la Mata, Cáceres y Portugal. 12:12 Los agricultores inician la marcha para entrar en Mérida, tras cortar el tráfico en la A-5, a la altura de Carija. 11:52 11:50 11:34 11:07 Rocío Sánchez Rodríguez @_Ro_Sanchez Los tractores entran finalmente en la avenida de Huelva. Están dando vueltas por el centro de Badajoz. Son unos 80 tractores que han salido de Talavera y que se reunirán posteriormente en los alrededores del centro comercial El Faro. Los manifestantes reciben el apoyo de los ciudadanos, algunos los aplauden al pasar. 11:05 Corte en la N-432 10:49 Carreteras cortadas a esta hora en Extremadura Provincia Badajoz Corte Total N-523, Km 48,9

N-435, Km 35

N-430, Km 117,8

A-5, Km 341

EX-103, Km 101,5

N-523, Km 51

Ex-209, Km 60 Marcha Lenta EX-110, Km 82 al 65

EX-238, Km 4

EX-104, Km 37 al 6 Provincia Cáceres Marcha lenta en la carretera de Valencia de Alcántara a Portugal: N-521, del punto kilométrico 138 al 152

EX-109, en el punto kilométrico 46,5.Moraleja, han habilitado paso alternativo

EX-A1/EX-108, kilómetro 92 en Moraleja

EX-A1, kilómetro 99. Corte total con desvío en Moraleja

EX-109, kilómetro 23. Corte parcial 10:48 Andrés Zambrano, directivo de Apag Extremadura 10:35 Rocío Sánchez Rodríguez @_Ro_Sanchez Los tractores llegan al centro de Badajoz Sobre las 10.30 horas seis tractores han llegado al centro de Badajoz. Han parado en la Plaza de la Libertad. 10:33 Empresarios de Almendralejo se solidarizan con agricultores y se ponen a su disposición La Coordinadora Empresarial de Almendralejo ha transmitido su "total apoyo y solidaridad" a los ganaderos y agricultores que durante estos días están llevando a cabo una serie de protestas, concentraciones y movilizaciones por la situación que atraviesa el campo. "Como representante de tantos empresarios del sector agrario, motor económico y de desarrollo vital de Almendralejo y Tierra de Barros, no podemos más que estar al lado de todas sus reivindicaciones", ha señalado este viernes en una nota. Ha mostrado su apoyo al sector y ha puesto a su disposición "lo que precisen para que puedan lograr sus objetivos". Ha pedido además una "urgente" revisión de la PAC por parte de las autoridades europeas porque, a su juicio, no está defendiendo los intereses de los agricultores y ganaderos al imponer "continuas limitaciones, restricciones y prohibiciones que no hacen otra cosa que ahogar el campo y provocar el abandono de explotaciones". 10:14 Rocío Sánchez Rodríguez @_Ro_Sanchez La Policía Nacional vigila los accesos a la sede de la delegación del Gobierno en Badajoz para evitar que entren los tractores por la avenida de Huelva. 09:53 Cortes en carreteras Ya hay seis carreteras cortadas, entre ellas la autovía A-5, a la altura de Mérida. Según los últimos datos actualizados de la DGT, el corte en la autovía Badajoz-Madrid afecta a ambos sentidos de circulación y se encuentra en el kilómetro 341, junto a la salida de la Ex-209, que también está cortada en la entrada de la capital. Asimismo, en la provincia de Badajoz hay cortes en la N-523, a la altura de La Roca de la Sierra, en los kilómetros 48,9 y 51; en la N-435, en Almendral, en concreto en el kilómetro 34; en la N-430, en el 117, junto a Valdivia, así como en la Ex-103, en el 101, junto a Zalamea de la Serena. En la provincia de Cáceres la DGT comunica el corte de la Ex-109, en el kilómetro 48, a la altura de Moraleja. Asimismo, por el momento se están produciendo retenciones en la N-521, en Valencia de Alcántara. 09:17 Rocío Sánchez Rodríguez @_Ro_Sanchez Sobre las 7.00 horas ha habido retenciones de hasta 40 minutos entre Badajoz y Gévora, en la carretera hacia Cáceres, aunque el tráfico vuelve a ser fluido en la zona. No obstante, sí hay cortes en la N-523 a la altura de La Roca de la Sierra, en ambos sentidos, tal y como confirma la DGT. De momento no hay zonas afectadas por las protestas de los agricultores en la capital pacense. Ver más

Cortés ha agregado que "mientras no se mejore la situación seguiremos protestando". En cuanto a las multas por las protestas, ha señalado que "no se pueden permitir las amenazas de Osuna (alcalde de Mérida) y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana". Por eso mismo, ha recordado que la Constitución establece el derecho a manifestación. "Podrá estar o no comunicada la protesta, pero vamos a seguir utilizando nuestro derecho a pesar de Osuna y Quintana".

En este sentido, el portavoz de Aseprex, Juan Francisco Rodríguez, ha indicado que van a llegar "hasta donde haga falta".

"Ahora no vamos a dar un paso atrás hasta que nuestras peticiones sean escuchadas y resueltas", ha manifestado este viernes en Valdivia, donde ha avanzado que el próximo lunes tienen previsto desplazarse hasta Madrid para continuar con sus protestas. "Los agricultores y ganaderos, y todos aquellos que así lo deseen, vamos a estar en el Congreso de los Diputados y no vamos a permitir que entre ni salga nadie de allí hasta que nos solucionen el problema. Da igual que sean de derechas, de izquierdas o del medio, o se solucionan nuestras reivindicaciones o el camino no será bueno", ha apostillado.