La huelga de Renfe y Adif suspende cuatro trenes en Extremadura

El incumplimiento de dos acuerdos firmados hace meses con Renfe y Adif ha llevado a los trabajadores a secundar hoy una huelga que ha obligado a suspender, según informa CCOO, sindicato organizador de la protesta cuatro servicios en Extremadura. Uno de ellos es el Talgo que une Badajoz con Madrid, en trayecto de ida y vuelta, al que se unen el que conecta Villanueva de la Serena con Badajoz, Cáceres con Valencia de Alcántara y Mérida con Zafra, todos de ida y vuelta. El resto de trenes están circulando con normalidad, según Renfe, circulan con normalidad.

La base de las protestas es la misma tanto en Renfe como en Adif: el incumplimiento de esos acuerdos ya rubricados con ambas empresas públicas. Pero se diferencian en el contenido de esos acuerdos; en un caso, relacionado con la jornada laboral (Adif) y en otro, por el salario (Renfe). De esta forma, los empleados de esta última denuncian que a mediados del año pasado los sindicatos acordaron la eliminación de lo que ellos denominan “categorías de ingreso” y que se basa en una merma salarial de las personas recién contratadas. Por el mismo trabajo cobran durante unos años una media de 300 euros menos brutos al mes. Por su parte, en Adif las protestas vienen motivadas porque en marzo del 2023 se firmó un acuerdo para bajar la jornada laboral a 35 horas semanales.

Ni una ni otra se han materializado en la actualidad, casi un año después, porque el Ministerio de Transportes no autoriza ahora que puedan llevarse a efecto. “Son acuerdos que se han firmado con empresas públicas cuyas direcciones son nombradas por los ministerios por eso no entendemos cómo ahora el Ministerio, la función pública, se niega a autorizarlos”, reprocha el responsable del sector ferroviario en CCOO, Manuel Nicolás. Hasta el momento el seguimiento de la huelga oscila entre el 70 y el 75% según el sindicato. Desde Renfe, no obstante, cifran este seguimiento en el 2,68% a nivel nacional tanto en los turnos de noche como de mañana (en el caso de los de la tarde se conocerá a lo largo del día); y desde Adif, en el 7,35%. En Extremadura la mayor incidencia se encuentra esta mañana, ya que por la noche todos los puestos tenían servicios mínimos.

Los paros siguen el día 12

La huelga tiene incidencia nacional y ha obligado a cancelar la circulación de 310 trenes, 89 de alta velocidad y larga distancia y 221 de media distancia. Los paros continuarán la próxima semana, pero esta vez convocados ya por el comité general de empresa. En este caso se han convocado paros de dos horas el 12, 19 y 26 de febrero de 10.00 a 12.00 horas y el 13, 20 y 27 de febrero de 01.00 a 03.00 horas.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha determinado unos servicios esenciales para asegurar la movilidad de viajeros y mercancías durante la jornada de huelga, que consisten en el 75% en Cercanías en hora punta (de 06.00 a 09.00, de 13.30 a 15.30 y de 18.30 a 20.30) y del 50%, el resto de la jornada. En el caso de media distancia, circularán un 65% de los 641 trenes programados para esta mañana, es decir 420, con lo que 221 quedan cancelados.

Para los AVE y larga distancia, circularán 241, un 73% del total de 330 programados, quedando cancelados 89 y para los trenes de mercancías, el Ministerio ha establecido unos servicios mínimos del 25%. Además, para los viajeros de AVE, larga y media distancia cuyo tren no esté incluido en los servicios esenciales, Renfe ofrecerá, “siempre que sea posible”, viajar en otro tren en el horario más aproximado al adquirido. O, en el caso de que no deseen realizar viaje, Renfe permite anular o cambiar para otra fecha su billete sin ningún coste.