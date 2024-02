«Si tengo la vida que tengo hoy es gracias a las políticas de Vara y de Ibarra»

Lleva más de 20 años militando en el PSOE. Se afilió después de una llamada de Guillermo Fernández Vara para pedirle que asumiera una responsabilidad institucional: la de gerente del área de salud de Badajoz. Aceptó. Lo hizo «desde la responsabilidad» porque le parecía una oportunidad para «tomar decisiones» y cambiar las cosas; a pesar de que tenía su «vida resuelta» con su plaza como especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Después de aquella responsabilidad llegaron otras muchas, hasta que en la legislatura pasada asumió el cargo de consejero de Sanidad y Servicios Sociales, quizá en el momento más difícil: con una pandemia que paralizó por primera vez el país. Ahora ha dado un salto más y ha decidido presentarse a las primarias para ser el sustituto de aquel que le llevó al PSOE. De entre todos los cargos que ha ostentado, hay uno que le marcó especialmente: entre 2011 y 2015, porque estaban en la oposición. «Tengo esa experiencia que creo que sirve, al menos ahora mismo, para saber lo que se vive en una ejecutiva cuando estás en la oposición y cómo construir un partido que en cuatro años fue capaz de recuperar la confianza de la ciudadanía», subraya.

En 2015 lograron recomponer el partido y recuperar el gobierno. ¿Cree que es posible eso ahora?

Sí.

¿Cómo pretende hacerlo?

Lo que no puedo ofrecer son ni cargos orgánicos ni cargos institucionales, ni creo que nadie lo pueda hacer. Pero de forma honesta sí puedo ofrecer mi trabajo, mi compromiso y mis conocimientos, que serán mejores o peores. Y, sin duda alguna, estoy abierto a la participación de los militantes para que aquello en lo que pueda ser enriquecido el proyecto, se enriquezca.

¿Cómo decide dar este paso?

Por dos razones fundamentales: una por responsabilidad, porque creo que tenía que ofrecer al partido mi trabajo, mi compromiso y mis conocimientos. Y en segundo lugar, porque he contado con un grupo de personas, de militantes, y entre todos hemos hecho un proyecto colectivo de modelo de partido y lo que entendemos que debe ser el Partido Socialista Obrero Español de Extremadura. El objetivo es que el partido sea aún más fuerte y que esté aún más unido para el fin último, que es ofrecer unas políticas que sean las que se lleven a cabo en Extremadura, frente a las políticas de la derecha y de la extrema derecha que no le están sentando bien a la ciudadanía extremeña.

Su nombre era uno de los que estaba desde el principio en la terna, pero hasta última hora no hizo pública su intención de relevar a Guillermo Fernández Vara…

Dentro de la responsabilidad estaba el respetar los tiempos. Para mí era muy importante respetar al partido porque es respetar a los militantes y a las militantes y a nuestro secretario general, que tiene su mandato en vigor.

¿Quién es ese equipo que le ha apoyado?

Un grupo de personas, más de 25, que han estado trabajando intensamente en un modelo que no está completamente cerrado y que nos proponemos llevar a todas las casas del pueblo para que, con las aportaciones de toda la militancia, se enriquezca todavía más. Están Felipe Redondo, Valentín García, Ana Fernández, María Teresa Macías (senadora), Juan José Maldonado, Elisa Cepeda,…

¿Cree que va a reunir los apoyos suficientes?

Nos lo dirá la militancia. Si me presento es porque tengo algo que ofrecerle a la militancia para intentar ganarme su confianza.

¿Ha sido una decisión meditada?

Mucho. Esto no es un juego, esto es una responsabilidad tremenda. Liderar, al menos durante un tiempo, el partido en el que confía una gran parte de la sociedad extremeña no es ningún juego ni ningún concurso de caras.

Proviene de un ejecutivo que no consiguió volver a gobernar, ¿cree que eso puede ser un obstáculo para que la militancia confíe en usted?

Todos los que se presentan en este momento (junto a él están Miguel Ángel Gallardo y Lara Garlito) vienen del mismo liderazgo, que es el de Guillermo Fernández Vara. No creo que nadie se pueda salir de ese liderazgo porque, entre otras cosas, los tres que optamos a esto somos cargos orgánicos de su ejecutiva regional. Aquí ha habido dos enormes liderazgos, el de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el de Guillermo Fernández Vara, y estoy dispuesto a valorar y a respetar todo su legado. Es absolutamente necesario; si yo tengo la vida que tengo hoy es gracias a las políticas que han ejercido los dos. Y si hoy me puedo poner a disposición del partido es por lo que esas dos personas se esforzaron en lo que fuese el PSOE de Extremadura. Por eso no creo que eso tenga que ser una limitación a la hora de los apoyos.

¿Qué le diferencia del resto de los candidatos?

Las primarias no tienen adversario. El número de compañeros y de compañeras que nos presentamos lo hacemos porque tenemos un modelo de partido que entendemos que puede sentarle bien al PSOE para hacerlo más fuerte y más unido. Lo que ofrezco es ese modelo colectivo que está basado, primero, en potenciar mucho la militancia con participación y formación. Además de una modernización de las herramientas que utilizamos para participar, sin sustituir a las casas del pueblo, pero sí que nos permitan enriquecernos y que nos permita que la participación sea constante. A la militancia hay que ofrecerle también un programa formativo voluntario que le permita saber el partido en el que militan y que les permita cultivar esta ideología socialdemócrata, tan necesaria en una sociedad que cada vez es más individualista y mira menos por el bien común. También una apuesta muy decidida por la igualdad, no solo en el ámbito del feminismo, que es una forma de vivir. Esto no va de hombres ni de mujeres, esto va de saber vivir el feminismo y de saber cultivar los liderazgos femeninos.

¿En qué consistirá esa apuesta por la igualdad?

Estamos dispuestos a cambiar los estatutos para ofrecer en los órganos de decisión llegar hasta el 60% de mujeres. Pero además la igualdad es crear una secretaría dentro de la ejecutiva regional que permita la accesibilidad universal para que, independientemente de las capacidades que tengan nuestros militantes, puedan entender nuestros argumentarios. Que las descripciones de las políticas se hagan en lectura fácil para que sean entendibles para la ciudadanía.

¿Qué otras novedades se plantea?

Hacer una conferencia política, a la que otorgo mucha importancia porque de ahí va a salir un programa que nos permita conectar aún más con las clases medias y trabajadoras.

Habla de ganar elecciones. ¿Optará a ser candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura?

Sí, claro. El objetivo es ganar a María Guardiola, como todo socialista. Pero eso pasa por tener un buen programa de gobierno y la unidad del partido, no puede ser lo uno sin lo otro. Puedes tener un buen programa, pero sin la unidad del partido y su fortaleza no se ganan elecciones. Como tampoco puedes tener un partido unido y fuerte y no tener un programa que ofrecerle a esa ciudadanía que nos está esperando.

El PP optó por presentar una cara renovada, mujer y joven. ¿No cree que eso es lo que necesite ahora el PSOE?

Creo que hay que hacer un proceso reflexivo sobre por qué fuimos capaces de ganar las elecciones pero no poder tener el gobierno y no se puede caer en elementos simplistas de si ahora hace falta una determinada persona u otra. Lo que hace falta es un partido fuerte y sintonizar bien con las clases medias y trabajadoras, ahí es donde está la esencia de esto. Por supuesto que el PSOE es feminista y es probable que una parte de sus cargos orgánicos necesiten una renovación, pero no podemos cambiar todo y quedarnos sin el legado, sin la experiencia, sin la sabiduría, conocimientos y aportaciones de compañeros que pueden ser valiosos en este momento. Hay que hacer un proceso de mejora en determinados aspectos del PSOE pero nada de volverse loco y dar un giro de 180 grados, aquí nadie sobra, todo el mundo es necesario.

¿Qué cree que ocurrió para que los extremeños no les dieran el apoyo que esperaban en las elecciones?

Hubo un cambio social muy importante, estábamos recién pasada una desgracia que nunca debimos vivir y, por lo tanto, una sociedad muy tocada con una crisis bélica y sanitaria de primerísima magnitud. La primera vez que se ha parado un país y eso es algo tremendamente importante. Pero además de eso puede ser que la sociedad no haya entendido que las políticas que poníamos en marcha o que proponíamos en nuestros programas dieran respuesta a una clarísima nueva clase media y trabajadora. Además del escenario nacional inflacionista que ha llevado a una pérdida del poder adquisitivo de las personas que ha hecho que todavía se acentúe más esa sensación de cierto shock.

«Me siento en deuda con los extremeños por el esfuerzo de la pandemia, eso me anima a presentarme»

¿Cómo se plantea volver a recuperar esa confianza por parte de la ciudadanía?

Primero con esa conferencia política y diseñando bien cuáles son las políticas que nos hacen falta en este momento. Y contándolo, ilusionando a la sociedad con esas políticas. Creo que no deben ser muchas pero sí las necesarias para que podamos afrontar esta situación en la que nos encontramos.

¿Por qué no asistió al registro de su candidatura?

Esto es un proyecto colectivo y hay otros compañeros a los que quería que se les visualizase.

Ha hecho referencia a la pandemia, que vivió en primera línea. ¿Lejos de quitarle las ganas le ha dado más?

La pandemia fue un reto para todo el mundo. Le estoy muy agradecido a la sociedad extremeña por cómo respondió y si me anima algo es eso, que respondió formidablemente a las indicaciones que se les iban dando, a los cribados, a la vacunación, … Eso puede ser un incentivo para presentarme; en cierta medida me siento en deuda para intentar devolverle ese esfuerzo que entre todos hicimos.

¿Ha olvidado lo que vivió?

Afortunadamente tenemos mecanismos psicológicos para que lo duro se olvide antes.

¿Le comunicó su intención de presentarse a Vara?

Sí, claro.

¿Le apoya?

Un secretario general no tiene que tomar partido por ninguno de sus militantes, tiene que favorecer que se produzca un proceso de explicación de cuáles van a ser los modelos políticos y que participe la militancia. Que el proceso sea limpio, siga los tiempos y que sea garantista para que el PSOE salga más reforzado.

¿Cree que el hecho de que haya más de un candidato puede dar imagen de división en el partido?

Da imagen de riqueza. El que haya tres personas que puedan presentar tres proyectos políticos no puede ser malo para el PSOE. Pero hay una parte que depende de nosotros, de cómo vivamos el proceso. Yo me comprometo a vivirlo con ilusión, con total normalidad democrática, yendo a las casas del pueblo, siendo, como dicen los estatutos federales de nuestro partido, actos austeros pero de encuentros con la militancia, para contar cuál es el modelo y permitir la participación. Y a partir de ahí, una vez que se produzca la votación y que salga el que haya recibido el respaldo mayoritario, pues con ese o con esa.

Ha alquilado un coche para la campaña…

Quería tener un coche con más de cinco plazas para viajar con más gente; este tiene siete. Quiero hacer muchos kilómetros para estar con los compañeros. Esto es un proceso interno, no voy a hacer ningún acto grande, sino austeros, responsables y dirigidos a la militancia.

Dice que el objetivo es ganar a María Guardiola, ¿qué cambiaría de su gobierno?

Su rebaja fiscal no tiene ningún criterio de progresividad. Están dilatando la puesta en marcha de muchos proyectos que pueden traer mucha prosperidad para Extremadura, intentando separarlo de la figura y del gobierno de Guillermo Fernández Vara. Y me preocupan los presupuestos, que no incorporan todas las entregas a cuentas que hace el Gobierno de España, que es de todos los contribuyentes. Se producen problemas muy importantes en falta de apuestas en políticas activas de empleo, es una situación que nos va a pasar factura. De hecho, en los últimos datos, ya se ve una ralentización claramente del ritmo que habíamos adquirido en el empleo. Y me preocupa que todo lo que hace María Guardiola es confrontar con el Gobierno de España, parece que no tiene ninguna responsabilidad en esto, todo parece que depende del Gobierno de España.

Si no consigue el apoyo de la militancia, ¿se plantea unirse a alguna de las otras dos candidaturas?

Me pondré a disposición de quien sea el secretario general del partido.

¿Qué le ha dicho su familia?

Entienden el compromiso pero es un esfuerzo para ellos.