Jornada de puertas abiertas en la universidad: «Bienvenidos a la UEx, vuestra casa»

Adrián quiere estudiar Filosofía y tendrá que irse fuera de Extremadura porque aquí no se ofrece esta titulación, pero ayer pasó por el campus cacereño para conocer la oferta y ver si le puede atraer alguna otra carrera que quizás le hiciera replantearse su primera opción de futuro hoy día. Irene, de Alcántara, quiere hacer Veterinaria y Sergio, de Zafra, tiene claro que elegirá la Politécnica y ambos se quedarán en la Universidad Extremadura. Pero Irene, de Moraleja, tiene muchas dudas a poco más de tres meses de hacer la EBAU y lo mismo le pasa a la cacereña Eugenia: «No sé si haré Historia o Filología Hispánica para ser profesora o la tercera opción, que es hacer un ciclo de FP de fotografía. Espero que este día me ayude a decidirme y me sirva para elegir bien», contaban este martes en el campus cacereño. Y es que ese es precisamente el objetivo de las jornadas de puertas abiertas que está celebrando la UEx. Tras pasar ya por Badajoz, esta semana se desarrolla en Cáceres y próximamente llegará a Plasencia (6 de marzo) y a Mérida (9 de abril).

La demanda de los institutos crece este año y la universidad hará unas segundas jornadas en abril

Fueron unos 800 alumnos preuniversitarios (de segundo de Bachillerato y ciclos superiores de FP) llegados de distintos institutos de la geografía extremeña los que pisaron las facultades de Cáceres para conocer de primera mano qué se hace en estos centros. «Bienvenidos a vuestra futura casa», dijo al arrancar la jornada la vicerrectora de Estudiantes, Alicia González, que recibió a los estudiantes junto a la responsable del Servicio de Información y Atención al Alumnado (SIAA), Irene Cabañas, y a Fernando Broncano, miembro del Consejo de Estudiantes y uno de los universitarios voluntarios que muestran cada facultad a los recién llegados.

Preuniversitarios siguen a los veteranos para visitar la Escuela Politécnica. / G. M.

Tras el recibimiento inicial, los alumnos se repartieron en los centros que más les interesaban, donde pasaron la mañana hablando con alumnos, profesores y conociendo las instalaciones. «Abrir nuestros centros es la mejor forma de enseñar todo lo que tiene la UEx, conocer de primera mano la oferta de grado, contactar con los docentes, hablar con los estudiantes veteranos y mostrarles también las actividades culturales y sociales que tienen los campus», señaló la vicerrectora.

Estudiantes de la Facultad de Veterinaria guían a los futuros universitarios a su centro, ayer. / G. M.

En los tres días de puertas abiertas en Cáceres (del 27 al 29 de febrero) visitarán el campus más de 2.000 estudiantes de 46 institutos. Pero este año, además, la UEx ha recibido tanta demanda por parte de los IES para conocer la universidad que volverá a repetir las jornadas de puertas abiertas en el mes de abril. «Entre todos los campus podemos llegar a recibir a más de 5.000 alumnos en estas jornadas», destacó la responsable del SIAA, el servicio que organiza esta actividad.