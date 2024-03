Estas son las películas de marzo en la Filmoteca de Extremadura

LAS HERMANAS MUNEKATA

Setsuko se siente desgraciada al lado de su marido, un ingeniero alcohólico y sin trabajo. Ella estuvo siempre enamorada de Hiroshi, aunque nunca llegaron a prometerse, porque él emigró a Francia. Ahora, que ha regresado a Japón, la hermana de Setsuko intenta unirlos de nuevo. El único problema es que ella también está secretamente enamorada de él.

Martes 5 de marzo, 20:30 horas Cáceres

Miércoles 6 de marzo, 18:00 y 20:30 horas Badajoz

Martes 26 de marzo, 20:30 horas Mérida

Martes 26 de marzo, 20:30 horas Plasencia

UNA DE LAS NUESTRAS

En el ciclo destinado a difundir las películas con producción y participación extremeña, este mes la Filmoteca de Extremadura programa, EL SUEÑO DE LA SULTANA, con la asistencia de la productora extremeña TheGlowAnimation, cuyos componentes participarán en el posterior coloquio junto a la Directora del IMEX. Esta película viene acompañada de una exposición que nos muestra el proceso de construcción de la película que se podrá ver en la sede de la Filmoteca de Cáceres, desde el día 1 de marzo hasta terminar el mes.

EL SUEÑO DE LA SULTANA

Coloquio con la participación de los componentes de la productora TheGlowAnimation.

Inés es una directora de animación española de 30 años que se encuentra en Ahmedabad para romper con su amante indio. Casualmente entra en una librería donde descubre esta novela en la que se narra un país imaginario gobernado por mujeres. Fascinada por la historia y la actitud transgresora de la autora, Inés decide hacer una película.

Viernes 1 de marzo, 19:30 horas Cáceres

Domingo 3 de marzo, 18:00 y 20:30 horas Badajoz

Jueves 7 de marzo, 20:30 horas Mérida

Jueves 14 de marzo, 20:30 horas Plasencia

LA MIRADA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Selección de películas con la mirada femenina en el panorama internacional.

AL OTRO LADO DEL RIO Y ENTRE LOS ÁRBOLES

Across the River and Into the Trees

Italia, después de la Segunda Guerra Mundial. Richard Cantwell es un coronel del ejército estadounidense, atormentado por la guerra, que se enfrenta a la noticia de que padece una enfermedad terminal con estoica indiferencia. Un encuentro casual con una joven comienza a reavivar en él la esperanza de renovarse.

Jueves 7 de marzo, 20:30 horas Cáceres

Domingo 24 de marzo, 18:00 y 20:30 horas Badajoz

Jueves 14 de marzo, 20:30 horas Mérida

ON THE GO

Ser o no ser madre, esa es la cuestión. Milagros estira una juventud sin preocupaciones en sus últimos años de fertilidad mientras que Jonathan busca consuelo a un abandono en su adicción a Grindr. Milagros huye de su cita de inseminación monoparental. Jonathan provoca un encuentro con un amor de infancia. Una delirante roadmovie llena de música, donde una misteriosa sirena con una corona mágica guiará el viaje.

Viernes 8 de marzo, 20:30 horas Cáceres

VIDAS PASADAS

Nora y Hae Sung, dos amigos de la infancia con una fuerte conexión, se separaron cuando la familia de Nora, que entonces tenía solo 10 años, emigró desde Corea del Sur a Canadá. Muchos años después, cuando Nora está estudiando teatro en Nueva York, ambos se reencuentran y pasarán juntos una semana que les enfrentará al amor, al destino y a las elecciones que componen una vida.

Viernes 22 de marzo, 20:30 horas Cáceres

Miércoles 20 de marzo, 18:00 y 20:30 horas Badajoz

Jueves 21 de marzo, 20:30 horas Plasencia

EN NOMBRE DE LA TIERRA

Chlopi

La historia de una campesina, Jagna, obligada a casarse con un granjero rico y mucho mayor, Boryna, a pesar de que ella está enamorada de su hijo, Antek. Con el tiempo, Jagna se convierte en objeto de la envidia y el odio de los aldeanos, y tiene que luchar para preservar su independencia. Ambientada en la campiña polaca en la cúspide de los siglos XIX y XX, los giros dramáticos de la historia se relacionan con los cambios de estación, el trabajo duro en el campo y las fiestas tradicionales locales.

Jueves 21 de marzo, 20:30 horas Cáceres

Domingo 17 de marzo, 18:00 y 20:30 horas Badajoz

MY SUNNY MAAD

Ma familleafgha

Kabul, Afganistán. Herra es una joven de origen checo que decide dejarlo todo por amor y seguir a Nazir, su futuro marido. Herra no es consciente de la clase de vida que le espera en el Afganistán post-talibán ni el tipo de familia de la que va a formar parte: un abuelo liberal, un niño adoptado con alta capacidad intelectual, y Frišta, que haría cualquier cosa para escapar de las violentas garras de su marido. Martes 26 de marzo, 20:30 horas Cáceres | Miércoles 27 de marzo, 18:00 y 20:30 horas Badajoz