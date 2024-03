Blanca García, la pacense que se quedó a las puertas de Operación Triunfo

Ahora que ha acabado el icónico programa emitido en Prime Video, Operación Triunfo y que se ha confirmado una segunda temporada, una de las aspirantes de esta edición, la pacense Blanca García, muestra su deseo por redes de vover a presentarse a los castings, dado que se quedó en las puertas de ser una "triunfito" más.

La influencer y estudiante de Odontología, Blanca García, tiene más de un talento, a parte de tener un gran sentido de la moda y la belleza, cantar es otro de sus muchos dones. En sus redes sociales, la influencer nos contó su paso por los castings de OT23, que lamentablemente se terminó para ella en la segunda fase en Barcelona. La primera toma de contacto de Blanca con el programa fue a través de TikTok con el hashtag #OTCover2023, donde millones de personas participaron, entre ellos la pacense, que consiguó pasar a la Fase 1 de la seleción de candidatos en Sevilla, y posteriormente a Barcelona.

García revela para este periódico cuál fue el motivo que le llevó a presentarse a 0T23. "Mi pasión desde pequeña ha sido la música, y aunque no me suela apuntar a mucho castings, OT es el sueño de cualquier artista, no me podía quedar sin intentarlo", explica. La influencer admite que "le encanta el formato del programa y la formación que recibes mientras se realiza".

En esta edición los nervios le jugaron una mala pasada junto con el desononicmieno de cómo afrotar un casting y la poca preparación para éste, pero confirma que se presentará a la siguiente. "Me gustaría dar clases para formarme y tener cuidado con el nódulo que me diagnosticaron hace unos meses", señala. Respecto a su mentalidad, no tiene pensado cambiarla, se mantiene positiva y con los pies en el suelo.

Tras el traspiés en esta edición, la influencer deja un mensaje de superación digno de seguir, ya que no pretende rendirse, sino mejorar.