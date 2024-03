«He rodado en Extremadura un ‘thriller’ de pensar y reflexionar»

Un día cualquiera es la tercera película dirigida por el extremeño José Texeira. Se trata de un thriller psicológico rodado íntegramente en la región, en el que un grupo de amigos acude a una casa rural con la idea de pasar un gran fin de semana. Un lugar lejano y aparentemente tranquilo, donde descubren que nada es lo que parece. Ni siquiera la amistad. El director de Ligones y León presentó mundialmente en 2023 su cinta y ese año también ganó premios como el REMI, en Houston (Texas).

José Texeira en el Gala Dracula Film Festival / Departamento de Prensa del director

¿De qué va la película?

Es un thriller de suspense con toques de terror. No es terror absoluto, pero sí que te hace pensar. Tiene giros de guion imprevisibles. Pretendemos darle al público cosas que no se espere, ha sido la prioridad principal de la película. Por ejemplo, si hubiese un monstruo, que no digo que lo haya, nos centraríamos en insinuarlo, no en mostrarlo directamente; a ese tipo de juego me refiero.

El público que vaya a ver el filme, ¿va a pasar miedo?

Algún susto hay. Ten en cuenta que es un thriller psicológico, por lo que el público está en tensión, pero no es un terror puro y duro. Es más de pensar y reflexionar que de asustar como tal.

¿La película se rodó íntegramente en Extremadura?

Sí, totalmente. El rodaje íntegro se produjo en una casa rural de la provincia de Badajoz, cerca de Mérida, y te diría que un 90% de la película está filmada en el salón de la casa, para lo que hemos tenido que alternar más de 300 planos solamente en esta estancia. Con eso, lo que buscamos es dinamismo y sensación de inseguridad en el espectador, siendo todo parte de ese juego psicológico que hemos comentado.

Los actores, sin embargo, no son extremeños.

No, ellos no son de aquí, ya que el argumento de la película es que seis jóvenes madrileños vienen a pasar un fin de semana a una casa rural en Extremadura, por lo que debía de ser así. Los que sí que son paisanos son Mario Fernández Jabón y Luis Martínez Recio, que forman parte del equipo de producción y ambos extremeños.

‘Un día cualquiera’ llega a los cines el próximo 12 abril, pero ya se ha proyectado en festivales de todo el mundo como el ‘Worldfest’, en Houston, donde ganó el REMI a mejor película de suspense, ¿qué reacciones le llegan? ¿Cómo responde el público a su película?

En concreto hemos estado seleccionados en 8 festivales. En orden de aparición han sido:

1) ‘Worldfest’, de Houston, Estados Unidos, el pasado mes de abril.

2) ‘Festival de Cine Macabro’ en Ciudad de México, donde se esperaban 40.000 personas, ya que es uno de los festivales más importantes a nivel mundial de este género. De hecho, en México gustó tanto que ya se ha proyectado en tres ocasiones, y me han llamado por si podían hacerlo una cuarta en esta semana.

3) ‘Fortaleza Sinistro Fest’, en Fortaleza, Brasil.

4) ‘Espanto Film Festival’, de nuevo en México.

5) ‘Festival El Grito’, en Venezuela.

6) ‘Lusca Film Fest’, en Puerto Rico.

7) ‘Drácula Film Festival’, en Rumanía.

8) ‘Diorama International Film Festival’, en Dubái, cuya celebración se ha pospuesto al próximo mes de noviembre.

En cuanto a la acogida del público, ha sido increíble el cariño que nos han mostrado en todo momento, pero no solo ellos, sino los organizadores y la gente del mundo del cine en general. Hemos estado en países como Brasil, Japón, Estados Unidos, México... y en todos la respuesta ha sido similar, con una cercanía tremenda. De hecho, por ejemplo en el festival de Venezuela, en ‘El Grito’, destacaban precisamente que la película había sido rodada en España, pero no en los sitios típicos y más conocidos, como Madrid y Barcelona, sino en Mérida, Extremadura, y eso era algo que sorprendió mucho.

En España, ‘Un día cualquiera’ se proyectará por primera vez en los eventos programados los días 11 y 12 de abril en Madrid y Mérida respectivamente, ¿cómo serán esos estrenos?

Este tipo de eventos funcionan de una forma un poco especial. Son eventos privados, a los que se accede con invitación, y suele estar reservado a gente del propio equipo, a los medios, y gente del mundo del cine en general. Estoy deseando que se vea ya en nuestro país y que la gente pueda disfrutarla.

¿Qué es lo que más sorprenderá al público?

No sabría decirte con exactitud qué puede ser, porque si algo me ha demostrado la presentación de la película en los diferentes países es que en cada sitio se sorprenden por una cosa diferente. A lo mejor algo que en México ha encantado, en Brasil pasa totalmente desapercibido o algo a lo que en Puerto Rico no se le ha hecho ni caso llega en Venezuela y provoca carcajadas. Tiene todo un matiz tan dependiente de la cultura local que no me atrevo a predecir lo que será o no será sorpresa. Lo que sí te puedo decir es que el equipo con el que he trabajado para hacerla es el mejor con el que podría haberlo hecho, y que gracias a eso ha salido una película increíble.

«Como director, guionista y editor, siento que tengo una responsabilidad con el oficio»

Los intérpretes elegidos han sido Ariane Gaisán, Fran Ofrecio, Alberto Trejo, Raquel San Felipe, Mila Villalba, Agus Carreño, ¿cómo los eligió y cómo fue trabajar con ellos?

Se hizo una elección tras los castings, a los que se presentaron más de 5.000 personas. Lo curioso es que solo uno de los elegidos fue de forma presencial, con los otros cinco hubo que hacerlo de forma online, ya que el rodaje estaba previsto para que comenzara en marzo o abril de 2020, y con la pandemia hubo que cambiarlo todo y organizar los ensayos a través del ordenador. Ha sido una experiencia realmente compleja.

Tercera película, ¿qué es igual y qué diferente?

Lo que se mantiene igual es la intensidad, que siempre es la misma, trabajando al máximo día a día.

Y en lo que se refiere a algo que haya sido diferente en esta película, me ha sorprendido mucho que no ha salido nada mal ningún día. No ha habido ningún retraso en las grabaciones, ningún día de lluvia en los rodajes de exterior, ningún problema con los materiales... Es la primera vez que me pasa algo así, hacerlo todo del tirón y como estaba previsto, sin contratiempos.

¿Cómo ha sido su trayectoria?

Viví, creo que fueron un par de años en Cáceres después de irme de casa ,y un día, a través de un book de fotos que me había hecho, me contactó una persona diciéndome que posaba muy bien y que igual tenía futuro en Madrid, que estaban buscando a gente en agencias de publicidad y yo podría interesarles. Así que para allá me fui, con una mochila y dejando todo en Cáceres en mi piso, ya que tenía pensado volver en algún momento; pero tuve suerte, me dieron trabajo enseguida y a partir de ahí todo me fue bien, incluso tuve que mandar a mi hermano a recoger las cosas del piso de aquí porque me había ido casi sin nada a Madrid.

Sé que es pronto, porque todavía no se ha estrenado la película Un día cualquiera, pero ¿qué proyectos tiene en mente?

Hay cosas [ríe]. Algo hay pensado, pero todavía no hemos puesto nada en marcha. Ten en cuenta que un proyecto suelen ser unos cuatro años y una parte del tiempo se la llevan la idea original, el guion... Entonces, si puedes ir adelantando cosas de esas vas recortando tiempo de producción de la siguiente película. Y eso es lo que he intentando ir pensando, el ¿qué hago? No tener que empezar de cero una vez acabe con todo el proceso de presentación de esta película.

¿Qué quiere transmitirle a la gente que lea esta entrevista y quiera ver su cinta?

Podría seguir hablando mucho rato acerca de todo lo que me has preguntado, pero entiendo que debo resumir y ser conciso para que quepa todo en la entrevista [ríe].

Me gustaría transmitirle a la gente que la lea que mi pensamiento es que tengo una responsabilidad con el oficio, y que voy a hacer todo lo posible por que la gente esté contenta con el resultado final.

Aparte de director y guionista, es usted el encargado del montaje, ¿qué privilegios tiene ser el que se ocupa de tantas cosas?

Pues es muy curioso que quería una película de 90 minutos, y es justo lo que dura, créditos incluidos, no tiene ni un solo frame más, dura 90 minutos exactos. Y eso lo he podido conseguir entre otras cosas porque me he encargado yo del guion, de la edición y del montaje, por lo que habré visto ya la película más de 1.000 veces. Aún así, todo lo que he conseguido ha sido gracias al magnífico equipo que me ha rodeado, no podría haberlo conseguido sin ellos, desde vestuario, cámaras, maquillaje, iluminación, efectos especiales...