La reacción de una abuela extremeña a una broma radiofónica de sus nietos

Carmen, una vecina de Herrera del Duque, en Badajoz, ha sido la última víctima de la broma del espacio de radio Anda Ya, con Isidora. Todo lo habían ideado sus nietos María y Pedro, que fue quienes se pusieron en contacto con el popular programa de Los40 para decirle a su abuela, de esta particular forma, lo mucho que la quieren.

Durante los casi cuatro minutos que se prolonga la conversación, Carmen aguanta estoicamente y responde con educación a las insistentes llamadas telefónica de una señora que dice ser hermana de Isidora y a la que no conoce de nada.

"Diga, dígame, ¿quién es? yo soy la Carmen, de Herrera del Duque", respondía la herrereña a la primera llamada. "A mí me han llamado ahora mismo", le decía su interlocutora. "No, no yo no la he llamado. Yo estoy en Herrera del Duque, una señora de aquí de Herrerera", reiteraba Carmen.

La conversación se iba enredando y la señora seguía preguntando por Isidora: "Que no soy Isidora, que yo me llamo Carmen. Que no la he llamado, ya está. Si me quiere decir quien es y si no, pues mira, cuelga", le espetaba la herrereña, al tiempo que se afanaba en aclararle que no le había llamado.

"Es un desmadre a la americana, ya no sé si es a la americana o a la inglesa", llegó a decir la hermana de Isidora, a lo que Carmen contesta: "No no, ni soy americana ni soy inglesa. A mí no me vuelva a llamar", finalizaba la extremeña.

Fue entonces cuando le desvelan que todo es una broma radiofónica: "¡Abuela Carmen, que esto es el programa! Que te queremos mucho...", le sorprendían sus nietos.

"¡Ay madre! No sé quien es la Isidora, hija, no conozco a ninguna Isidora. Os creéis que yo tengo tantas ganas de bromas como vosotros", terminaba la abuela cuando San Bernardino le revelaba que se trataba de una broma de Los40. (Puedes escuchar el audio completo haciendo click en el video que ilustra la noticia).