Miguel Ángel Gallardo: “No hay división por provincias en el PSOE, el partido tiene un proyecto para Extremadura”

El PSOE lo eligió como nuevo secretario general del partido en Extremadura. Miguel Ángel Gallardo será el tercer líder de los socialistas en la región, tras Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara. La votación fue ajustada: obtuvo el 56,2% de los apoyos, frente al 42,8% de su adversaria, Lara Garlito. Tras un fin de semana de locura, dice que ha conseguido descansar, aunque no ha dejado de trabajar.

Siempre tuvo claro que sería el próximo secretario general del PSOE ¿Se esperaba el resultado?

Me gusta que hable la militancia, siempre he tenido un gran respeto a la democracia. No se puede vender la piel del oso antes de cazarlo, pero también es cierto que siempre tuve la seguridad de que la militancia, con su voz, daría un cambio al partido.

Ha sido un resultado ajustado y dividido entre las dos provincias, aunque ninguno de los candidatos quisiera mostrar esa división entre Cáceres y Badajoz…

Hasta el sábado todos llevamos una camiseta, la de nuestro equipo. A las nueve y media nos la quitamos y nos pusimos todos la del PSOE de Extremadura; lo importante es cómo se celebre ahora el congreso y en el congreso se va a demostrar que en el partido no hay división por provincias. El PSOE tiene un proyecto para Extremadura.

¿Por qué cree que la militancia le ha elegido? ¿Qué esperan de usted?

Lo que he defendido, dar un giro a lo que representa la política local, que es el espíritu de la política con rostro humano. El estar con la gente, el ser gente corriente y sobre todo tener la seguridad de que el proyecto del PSOE va a partir de la voluntad de la gente porque vamos a escuchar mucho, vamos a estar en todos los rincones de Extremadura para conformar el mejor proyecto alternativo de gobierno.

¿Qué es lo primero que hará?

Pensar en el organigrama para luego poder elegir las personas. Estoy ahora mismo en ese periodo de reflexión donde estoy trabajando fundamentalmente en qué tipo de estructura creo que va a responder más a esas necesdades de cambio. No me he comprometido com nadie, siempre dice que no podía ofrecer cargos, sino cargas de trabajo.

¿Tiene ya pensado en el equipo que le acompañará?

Ahora mismo lo que hay es el secretario general que ha sido elegido por la militancia y que tiene que ser ratificado con su equipo en el próximo congreso.

¿Estará Lara Garlito en su ejecutiva?

He venido diciendo a lo largo de la campaña lo que pienso. Cuando había dos candidaturas había dos modelos de partido diferentes y por lo tanto yo me autoexcluía porque el secretario general tiene que tener la libertad para elegir su equipo, pero no dentro de su equipo y de su camiseta, sino dentro del la camiseta del equipo que nos pusimos el sábado por la noche que es la del PSOE de Extremadura. Entrarán todas las sensibilidades y todas las personas que han apoyado ambas candidaturas. Ahora lo que se está trabajando es por una alternativa de gobierno a PP y Vox en Extremadura.

Ya ha dicho que dejará de ser alcalde de Villanueva de la Serena, ¿cuándo hará efectiva su renuncia?

El 20 de marzo presentaré la renuncia como alcalde. Esto es lo que realmente me genera más desazón pero me voy con la tranquilidad de que mis vecinos me han trasladado mensajes de ánimo y positivos. Se sienten orgullosos de que su alcalde sea el secretario general del PSOE.

Le quedan tres años para intentar ganarse la confianza de los votantes, ¿qué hará en este tiempo para intentar ganar a María Guardiola?

Vamos a hacer una política que defienda los intereses de Extremadura. Vamos a proponer la creación de un museo nacional que difunda la cultura tartésica del yacimiento de Guareña. Vamos a pedir al Estado que lo que se ha descubierto en Guareña se quede en Extremadura. No todo tiene que estar en Madrid.