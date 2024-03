La Junta no declarará zonas tensionadas de alquiler en Extremadura

La Junta de Extremadura ha reiterado que no tiene intención de declarar ninguna zona tensionada de alquiler en la comunidad autónoma. El Gobierno central ha establecido un índice de precios de referencia para limitar el coste del alquiler en determinadas áreas que se consideren tensionadas, aquellas que cumplan ciertos requisitos relacionados con el precio medio del alquiler o de las hipotecas en esa zona concreta. En ellas se fijará un rango de precios con máximos y mínimos para una vivienda a partir de las características de la misma.

No obstante, hay que tener en cuenta que esos índices solo se aplican en el caso de que sean solicitados por las comunidades autónomas. En este sentido, fuentes de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda extremeña recuerdan que «las competencias en vivienda son de las comunidades autónomas. Por tanto, el Estado no puede imponer políticas en esta materia». Se trata de una política «con la que el PP está radicalmente en desacuerdo porque es intervencionismo estatal. El modelo de la Junta es otro. La consejería cree que no se debería avanzar con las zonas tensionadas. Por pura coherencia», se incide.