La Junta de Extremadura aprueba su declaración del 8M: "Que no se retroceda ni un centímetro"

"Que no se retroceda ni un centímetro". La Junta de Extremadura ha aprobado este martes la declaración institucional con la que se suma a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Un texto que respalda la ley autonómica de igualdad que se aprobó en el año 2011 y en el que el Ejecutivo extremeño al completo se compromete a "luchar de manera colaborativa y conjunta por un mismo objetivo: que mujeres y hombres puedan mirarse a los ojos en el mismo plano de igualdad".

"Extremadura necesita mujeres emprendedoras, luchadoras, que ocupen decididamente el espacio social que les corresponde. En cada paso que den, estará la Junta de Extremadura, caminando en la misma dirección, no solo para que no se retroceda ni un solo centímetro, sino para avanzar con mayor determinación que nunca", se recoge. La presidenta, María Guardiola, ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de esta declaración, que no se ha sometido a votación entre los consejeros. La iniciativa ha partido de Presidencia, que ostenta las competencias en materia de Igualdad, y según aclaran fuentes de este departamento "su aprobación no requiere votación". De momento, y tras la polémica surgida en torno a la declaración del 25N, Vox no se ha pronunciado.

Protocolo frente al acoso

En la declaración institucional, la Junta se compromete a cumplir los preceptos de la ley autonómica de igualdad que se aprobó en el año 2011 (entonces el PP votó en contra) y reitera que "después de 13 años", dentro de muy poco se pondrá en marcha el Plan de Igualdad y el Protocolo para la Protección frente al Acoso Sexual y el Acoso por Razón de Sexo de la Junta de Extremadura. Una herramienta más para que los empleados públicos puedan seguir avanzando en la protección de sus derechos, se explica.

Además, también se anuncia que los Centros de Crisis 24 Horas de Atención a Víctimas de Violencia Sexual estarán en funcionamiento antes de finales de año para ayudar a todas las mujeres que hayan sufrido o sufran esa terrible situación.

"Seguiremos avanzando y trabajando para que las políticas de conciliación y corresponsabilidad logren llevar esa igualdad deseada a todos los rincones de Extremadura; para que las mujeres no tengan que renunciar a sus sueños profesionales; para que no sufran el peso de la culpa, para que, en definitiva, no haya suelos que las anclen ni techos que les impidan volar tan alto como ellas quieran", se recoge.