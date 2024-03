Extremadura, una región acogedora

En cuanto estalló la guerra Viktoria Omelchuk sabía que aquello sería el final de la vida tal cual la conocía hasta entonces, pero no le costó tomar la decisión de dejarlo todo. Tiene una hija adolescente (entonces de 13 años) y desde el principio pensó que la mejor opción era huir. Las bombas no habían llegado todavía a su ciudad, Vinnytsia, pero no quería arriesgar y poner en peligro a su hija. Vivían las dos solas en Ucrania, así que un día, nada más llegar su hija del colegio, le comentó que había pensado en marcharse del país. Lo entendió. «Mi hija veía las noticias y tenía mucha información de la guerra. Antes de que yo le dijera nada ya se había preparado una mochila con sus cosas importantes por si había que salir corriendo, quería venir a un país más seguro», recuerda Viktoria.

Así lo hicieron. Se colgaron a la espalda una mochila cada una y llegaron hasta la frontera de Polonia, desde donde pudieron desplazarse a España. Llegaron a Cáceres el 6 de marzo del 2022, diez días después de que Rusia les invadiera. Y aquí continúan, dos años más tarde de que comenzara aquel horror que les obligó a romper con todo. Después, las bombas también llegaron a su ciudad, donde arrasaron con el aeropuerto, aunque Vinnytsia no ha sido, por suerte, una de las localidades más devastadas.

Su vida ha dado un giro de radical. «En mi país tenía de todo: un trabajo, una casa,... Si no hubiera ocurrido esto nunca habría pensado en marcharme de Ucrania, no quería irme», se lamenta. Allí trabajaba para una entidad que se encargaba de cuidar a niños de 7 a 13 años cuando salían del colegio hasta que eran recogidos por sus padres. La empresa les proporcionaba actividades de todo tipo: fútbol, natación, música. Ella, en concreto, tenía un grupo con el que trabajaba habilidades artísticas: dibujaban, elaboraban peluches,...

Tras dos años, ambas han logrado rehacer sus vidas. Viktoria ha aprendido castellano y ha conseguido insertarse en el mundo laboral. Actualmente trabaja en el sector del comercio; aunque reconoce que encontrar un empleo estable es lo que más le está costando. Y su hija va al instituto y ha hecho amistades. Pero ninguna de las dos olvida sus raíces. De hecho, la menor sigue en contacto con su colegio en Ucrania, pues además del instituto en Cáceres da clases online con su centro ucraniano, no quiere dejarlo. «Pregunta muchas veces cuándo volveremos, pero de momento, aunque sí podemos volver a visitar a la familia (su hermano y tío de la niña continúa en Ucrania, no así sus abuelos, que se han marchado), no pienso en quedarme allí, todavía tengo miedo. No volveré hasta que no esté todo tranquilo», asegura.

Su objetivo es regresar, pero cuando la guerra haya terminado. No sabe el tiempo que pasará, aunque quiere pensar que esto que está viviendo es algo pasajero y que, tarde o temprano, recuperará la que ha sido su vida siempre. Aún así, no se arrepiente de haber terminado en Extremadura: «No nos sentimos solas, sentimos que todo el mundo nos apoya», reconoce. Es, quizá, lo que más valora de toda esta pesadilla.

El caso de Viktoria no es único en la región. Extremadura tiene actualmente acogidos a 798 refugiados por la guerra de Ucrania, un conflicto que ha obligado a buscar refugio a más de 6,4 millones de personas. La extremeña es, por cierto, la segunda comunidad que menos cobijo ha dado a estos desplazados. En total, a España han llegado desde que estallara la guerra el 24 de febrero del 2022, 200.154 personas huyendo del horror. La Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Madrid son las que más protecciones temporales han concedido a personas de nacionalidad ucraniana. Según el Ministerio del Interior, el 61,1% son mujeres (122.400) y el 38,9%, hombres (77.754).

Fuerte y resiliente

En Extremadura, la organización que se encarga del acogimiento de estos desplazados es Accem, que actualmente atiende a 65 ucranianos, la mayoría madres con niños. Desde el inicio de la guerra han pasado por sus instalaciones 397 personas. «Es una población potente, fuerte, resiliente y muy entregada», apunta la responsable adjunta de Accem en Extremadura, Mar García. Esto ha llevado a que cerca de un 90% de los refugiados que han atendido haya logrado insertarse en el mundo laboral, la mayoría en la hostelería y en el cuidado de personas mayores, como ha sido el caso de Viktoria Omelchuk, que también recibió ayuda de esta entidad a su llegada a la región. Es por eso que la mayor parte de ellos ha decidido permanecer en la comunidad, algo que no ocurre con el resto de migrantes que llegan a España: de los que acudieron derivados desde Canarias por la crisis migratoria no se mantienen en Extremadura prácticamente ninguno, pues la mayoría viajan hasta otras ciudades.

Accem presta una doble ayuda. A su llegada pasan a formar parte de la «fase de acogida», en la que pueden permanecer como máximo 18 meses y en la que se les facilita una vivienda (individual o compartida), comida, apoyo psicológico y ayuda para inmersión lingüística, con clases de castellano, y laboral. Para ello el colectivo trabaja con más de 250 empresas extremeñas, que ofrecen contrataciones a los acogidos. «Esto es importante porque Extremadura se ha configurado como una comunidad acogedora», indica Mar García.

Una vez que encuentran un trabajo y son capaces de mantenerse de forma independiente, pasan a lo que Accem denomina «fase de acogida», en la que la entidad continúa apoyándoles en lo que necesitan, tanto de forma económica como social. «Prácticamente todos los que vinieron al principio de la guerra están ya en esta fase o incluso han salido del programa porque ya no lo necesitan», explica la responsable adjunta de Accem en Extremadura. Esto ocurre, detalla, porque se trata de personas formadas, con una vida estructurada en su país. «Esto ha hecho que, aun viniendo de una situación muy dura, hayan sido capaces de adaptarse con rapidez», agrega.

La mayoría llegaron impactados, en estado de shock, pero no han desarrollado un trauma. «El trastorno por estrés postraumático es menor. Vienen con dolor, perplejidad y con un impacto emocional muy fuerte por haber tenido que abandonar a toda prisa toda su vida, pero no vienen destruidos. No todas las personas a las que la vida las enfrenta a situaciones complicadas tienen que desarrollar necesariamente un trauma», advierte Mar García. En eso Extremadura ha puesto de su parte, pues ha trabajado por la integración de los refugiados, repartiendo solidaridad en cada rincón de la región. Y lo seguirá haciendo pues, de momento, aquellos que llegaron porque la guerra los expulsó de su país seguirán en Extremadura. Las bombas continúan sobre sus casas. La guerra no les deja marcharse.