El ‘cheque guardería’ llegará a 200 € al mes para niños de 2-3 años desde septiembre

Ya se conocen más detalles de la nueva ayuda que va a poner en marcha la Junta de Extremadura para financiar total o parcialmente el servicio de guardería a partir del próximo curso. La medida va destinada solo a los menores de 2-3 años que cursarán a partir de septiembre el último curso del primer ciclo de Educación Infantil en Extremadura «con el objetivo de reducir la carga económica de las familias», señala la Junta.

El conocido como ‘cheque guardería’, tal y como se denomina en otras comunidades, será de un máximo de 200 euros mensuales y sufragará los gastos en el centro infantil elegido por las familias, bien sea público, de la Junta y de gestión municipal, o de titularidad privada. En el caso de las escuelas infantiles públicas la cuantía de la ayuda será equivalente hasta el 100% del precio público mensual establecido por la administración regional o los ayuntamientos, mientras en los centros privados «la cuantía de la ayuda que reciba el alumno beneficiario será equivalente a la cuota mensual que tienen que abonar las familias en concepto de atención educativa, incluyendo la alimentación». No obstante, en cualquiera de los casos el importe máximo de la ayuda por alumno no superará los 200 euros mensuales, por lo que en efecto no supondrá la gratuidad total para todas las familias (dependerá de las horas de escolarización de cada menor y del centro), aunque teniendo en cuenta los precios del sector, si se otorga la máxima cuantía sí podría costear la mayor parte de los gastos que genera esta etapa educativa.

«Es un paso más para progresar hacia la gratuidad de esta etapa favoreciendo así el derecho de las familias a la elección de centro», recoge el borrador del proyecto de orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de esta ayuda, que se ha publicado esta semana en el Portal de la Transparencia de la Junta y está expuesto para recibir alegaciones o sugerencias.

Solicitudes hasta el 10 de septiembre

Con esta publicación se inicia la tramitación de la nueva ayuda regional que se llevará a cabo por la vía de urgencia, con la pretensión de que la convocatoria se pueda publicar a principios de julio. Se abrirá entonces un plazo de inscripción hasta el día 10 de septiembre (según recoge el borrador de la orden) para que las familias puedan presentar sus solicitudes. El abono de las ayudas a las familias se realizará mediante transferencia bancaria en dos pagos anuales, uno a final de año con los meses de septiembre, octubre y noviembre, y un pago al finalizar el curso con las cuantías de los meses restantes. Las familias deberán, asimismo, justificar los gastos efectuados mediante facturas o demás documentos de valor probatorio.

Para la concesión de las subvenciones se utilizará el «procedimiento de concesión directa mediante convocatoria previa», por lo que optarán a las mismas todos los menores que cumplan tres requisitos imprescindibles: residir en Extremadura, tener número de identificación fiscal y estar escolarizado en el tercer curso del primer ciclo de Infantil en una escuela infantil. La nueva ayuda va, por tanto, dirigida a los casi 7.000 niños y niñas extremeños que cumplirán durante el próximo curso escolar los tres años de edad. Para ello, la Junta ha destinado un presupuesto de 3,4 millones de euros para este 2024 que, según recoge la orden, «podrá aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias». El texto también recoge que «de producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar modificaciones correspondientes se declarará finalizado el plazo de vigencia de la convocatoria».