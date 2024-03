El SES indemnizará a la familia de un fallecido tras considerar la inspección que la atención fue “mejorable”

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha aceptado indemnizar a los familiares de un paciente que falleció al no intervenirle tras constatar que sufría una perforación vesical intraperitoneal. La familia presentó una reclamación patrimonial, tramitada a través del Defensor del Paciente, tras lo que el SES requirió la intervención de la inspección médica para valorar la atención prestada. Este organismo concluyó en un informe que el servicio de urología del Hospital de Villanueva de la Serena, donde ocurrió, “es mejorable” y que, por tanto, “tenemos dudas razonables para considerarla ajustada a la lex artis ad hoc”, es decir, para considerarla ajustada a la correcta práctica médica.

Los hechos se remontan a septiembre del 2021. El paciente, de 77 años, ingresó en en el Hospital Don Benito de Villanueva, para someterse a una resección trans-uretral (RTU) vesical. Durante el transcurso de dicha prueba, se produjo una perforación en la vejiga. Se le realizó un TAC, donde quedó patente la salida de abundante líquido (orina) en la zona retroperitoneal, sin poder identificarse el lugar de la perforación.

Para resolver la perforación, que provoca la salida continuada de orina, se tenía que haber procedido a realizar intervención quirúrgica de forma inmediata, lo que hubiera permitido identificar el punto de la perforación y su pronta reparación. No obstante, en lugar de ello, se colocó una sonda para evacuar el líquido libre, lo que no soluciona la perforación, que permanece y permite que siga saliendo orina.

Esta actuación, además, favoreció la formación de coágulos que llenaron la vejiga, con obstrucción del uréter. Se intentó extraer los coágulos con una sonda, siendo imposible. A partir de ahí, se pautaron lavados vesicales manuales como única medida para resolver la situación. Pero la perforación, no resuelta, propició que siguiera saliendo la orina y que continuaran formándose coágulos.

Todas estas maniobras empeoraron la perforación de la vejiga, que terminó por desgarrarse en varios puntos. Fue entonces cuando se decidió realizar una cirugía, pero la situación del paciente era ya límite. Necesitó ventilación mecánica e ingreso en UCI, donde falleció días más tarde, al no poder superar el grave cuadro clínico al que se le abocó.

Debían operarle

Según indica la inspección en su informe y se recoge en la resolución del Servicio Extremeño de Salud en la que se da luz verde a la indemnización, tras la realización de ese TAC, “de acuerdo con los conocimientos científicos, debería haber sido sometido a la recomendada exploración y reparación quirúrgica inmediata”. Y eso, añade la inspección, a pesar de que dicha intervención “conllevase un potencial de morbilidad considerable”, ya que el objetivo que se debía haber perseguido era evitar una “repercusión hemodinámica”, lo que puede provocar peritonitis, sepsis intraabdominal y muerte, como finalmente sucedió. “Esta pérdida de oportunidad creemos sinceramente que pudo condicionar el fatal desenlace”, concluye el informe.

La inspección no comparte la decisión tomada por el doctor que atendió a este paciente. El médico, según se recoge en la resolución, consideró en un principio que la perforación estaba controlada, por lo que optó por la colocación de un drenaje suprapúbico, que se le puso al paciente en el momento en que fue diagnosticado. “Este procedimiento es el que habitualmente se realiza teniendo en cuenta que el líquido que se puede fugar de la vejiga es un líquido aséptico y que el reposo vesical con sonda vesical más el drenaje es la primera elección para las perforaciones”.

En cambio, agrega la inspección, este es el tratamiento estándar para lesiones no complicadas, pero no era el caso. En algunos casos descritos en la bibliografía -“incluso la que acompaña al informe” del médico, puntualiza- estas medidas pueden resolver una afección como la que sufría este paciente, pero para ello “deben de cumplirse como requisito inexcusable que la perforación no sea muy manifiesta y que se pueda constatar la ausencia de sangrado” y, “desde luego este no era el caso”, afirman los inspectores médicos.

"No hay dinero equiparable a la vida"

Es por eso que la inspección entiende que la reclamación debe ser estimada “por haberse detectado una posible pérdida de oportunidad en el diagnóstico y tratamiento precoz”. Resolución que ha acatado el SES, que ha aceptado pagar la indemnización sin necesidad de que la familia tenga que acudir a la vía judicial, como suele ser habitual. La cantidad abonada a la familia no ha trascendido porque, según indica el Defensor del Paciente, “la familia no quiere que se conozca la cantidad indemnizatoria pues considera que no hay dinero en el mundo equiparable a la vida de su ser querido”. “Lo importante de este asunto –incide este organismo- es que, excepcionalmente, la administración, y en este caso el Servicio Extremeño de Salud, reconocen íntegramente la mala praxis, lo cual supone actuar con la diligencia y la buena fe debidas tras un mal funcionamiento del servicio público de salud. Actuando de esta manera se evita que los perjudicados tengan que acudir a los tribunales y litigar innecesariamente. En la mayoría de las ocasiones en que se reclama por mala praxis los servicios públicos de salud niegan lo evidente y actúan en contra de los intereses del paciente y sus familias, dilatando indebidamente el reconocimiento de una situación que se ha producido por un mal funcionamiento del servicio”.