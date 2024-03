Matilde y Manoli: el enigma de las hermanas de Zalamea sigue tres meses después

Tres meses después de que un incendio arrasara la vivienda de Zalamea de la Serena en la que vivían las hermanas Matilde y Manoli García Pozo, de 51 y 53 años, respectivamente, todavía no se ha podido determinar la identidad del cuerpo calcinado que los bomberos lograron rescatar del interior del inmueble y que en un primer momento se dio por sentado que pertenecía a una de ellas. Por otra parte, fuentes judiciales informan a su vez a este diario de que aún no han recibido el informe forense definitivo y se desconocen las causas que originaron el fuego.

Cabe recordar que el Juzgado de instrucción número 1 de Castuera, encargado de llevar este caso, emitió una requisitoria (orden de búsqueda) a fin de abrir una nueva vía de investigación, ya que no se sabía a quién pertenecía el cadáver encontrado en la casa, y tras haber finalizado, sin éxito, la búsqueda de más restos humanos. Esta orden se prolongó el pasado mes de enero para determinar el paradero de las desaparecidas.

Con el objetivo de identificar a quién corresponde el cuerpo, que se encontró en muy mal estado debido a las altas temperaturas que se registraron durante el incendio (llegaron a alcanzar los 800º C), se le habría hecho la prueba de ADN a Nemesio García, el hermano nonagenario del padre de las dos hermanas, que es el pariente más directo. «Hasta el momento, no se ha podido determinar la identidad de los restos biológicos hallados... Por lo tanto, no se sabe si es de una persona u otra», sostienen desde la Guardia Civil de Badajoz. El ADN podría determinar si hay vinculación familiar, pero puede que finalmente no permita concretar de qué hermana se trata.

En declaraciones a este diario, un mes después del suceso, Nemesio reconoció que no había visto a sus sobrinas «desde hace ocho o nueve años». «Hay una investigación abierta y hasta que no digan algo nosotros no vamos a decir nada más», manifestaba Nela, una prima por parte de madre. El ayuntamiento del municipio tenía previsto declarar un día de luto, pero no se hizo al desconocerse la identidad del cadáver. «Todos esperamos que este tema se resuelva pronto», expresaba el alcalde de la localidad, José Antonio Murillo.

El fuego tuvo lugar en la mañana del pasado 13 de diciembre en la vivienda de las hermanas, ubicada en la calle Amparo, de la que tan solo quedaron en pie unos pocos pilares y la fachada. Guardaban en su interior una gran cantidad de enseres y los vecinos aseguraron que no tenían electricidad, ni agua corriente, ni teléfono. Tres meses después del incendio, en este municipio pacense de unos 3.600 habitantes siguen preguntándose qué ha pasado, pues muchas incógnitas rodean el caso, como cuál fue la causa del fuego, qué pasa con el cadáver hallado, cuándo se le dará sepultura y cómo se resolverá la no aparición de un segundo cuerpo.