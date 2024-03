Quintana: «La prórroga de los presupuestos del Estado no va a afectar a Extremadura»

El anuncio del adelanto electoral de Cataluña ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a desistir de presentar un proyecto de presupuestos para este 2024, al no estar garantizados los apoyos necesarios para su aprobación. Esto viene a confirmar lo que ya se presagiaba: la prórroga de las cuentas del 2023. No obstante, a efectos prácticos, realmente no supone nada, ya que el Estado lleva con los presupuestos prorrogados desde el 1 de enero, tal y como establece la Constitución para los casos en los que las cuentas no han conseguido consensuarse antes de esa fecha. A pesar de ello, la decisión genera dudas en la región en cuanto a las inversiones previstas por el Estado para este 2024.

Sin embargo, el mensaje que se transmite desde el Estado, a través de la delegación del Gobierno en Extremadura, es de tranquilidad. El delegado, José Luis Quintana, afirmó ayer a este diario que la prórroga de las cuentas «no va a afectar» a la comunidad. Según subrayó, no peligran ni las inversiones previstas a través del sistema de financiación autonómica ni los proyectos en marcha. «El ministro de Economía, en su visita a Extremadura, así lo indicó. Aunque no haya presupuestos sí que hay posibilidades de modificaciones y normativa que adapten la ejecución de las cantidades previstas en los proyectos que están realizándose», indicó Quintana. «Las pensiones han subido, el salario mínimo interprofesional ha subido, hay un decreto ley de diciembre muy importante que prácticamente es un programa de gobierno aprobado en el Parlamento, … Habrá posibilidades para que la no aprobación del presupuesto no influya negativamente en Extremadura», insistió el delegado del Gobierno.

«Hay posibilidades de modificaciones y normativa para adaptar la ejecución de las cantidades previstas» José Luis Quintana — DELEGADO DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA

En concreto, uno de los asuntos que preocupa son las cantidades que debe percibir Extremadura a través del sistema de financiación autonómica. La previsión es que este 2024 se ingresen 610 millones más que el año pasado, aunque de momento solo se han percibido las mismas cantidades que en 2023, al estar precisamente en vigor las cuentas de ese ejercicio por estar prorrogadas. Para contar con esa cantidad extra será necesario recurrir a los mecanismos necesarios que permitan habilitar las partidas. Es por eso que la Junta de Extremadura insta al Gobierno a actualizar esas entregas a cuenta. «Extremadura no puede perder ni un euro de lo que se nos garantizó. Si no se hace vía aprobación de los presupuestos, deberán hacerlo con celeridad, vía decreto ley», aseguran desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública. El Ministerio de Hacienda ya ha anunciado que el mecanismo que se utilizará para poder entregar a las autonomías lo comprometido será a través de enmiendas.

Otra de las preocupaciones es la continuación de los proyectos en marcha. Este ejercicio se prevé la ejecución de más de 600 millones de euros en obras que ya se están realizando, tanto para mejoras en conexiones ferroviarias (400 millones) como en la red viaria, que seguirán su curso, según afirma Quintana. «Muchos de esos proyectos son cantidades presupuestarias plurianuales y, por lo tanto, creo que no va a tener una especial incidencia», manifestó el delegado del Gobierno. A esto se refirió también esta semana el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, que instó al Gobierno central a no paralizar los «compromisos presupuestarios que hay en marcha». «Entiendo que los compromisos presupuestarios que hay en marcha no se van a paralizar y que serán objeto de modificación de crédito para que esas obras que están comprometidas no se vean paralizadas en demasía», manifestó Martín.

Plan de recuperación

Tampoco peligran las inversiones con fondos europeos, ya que, como explicó el delegado del Gobierno, son partidas extraordinarias que no tienen por qué influir en el presupuesto anual. El ministro de Economía, el extremeño Carlos Cuerpo, ya avanzó también que esta prórroga presupuestaria «no supone ningún freno» para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ligado a los fondos europeos Next Generation. «Los presupuestos prorrogados tienen suficiente espacio para la realización de las inversiones y compromisos previstos».

Lo que sí paraliza esta prórroga de los presupuestos son los mecanismos de quitas de deuda de las autonomías con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), incluidos en el acuerdo de investidura firmado con ERC y que contemplan la condonación de una parte proporcional de lo que las regiones deben al FLA. Aunque esto, a efectos prácticos, tampoco afecta a Extremadura, ya que el Ejecutivo autonómico anunció que no iba a solicitar esa condonación de deuda, que asciende a 577 millones.

No obstante, el escenario que se abre tras el anuncio de la prórroga de las cuentas estatales no es nuevo, ya que no es la primera vez que los presupuestos del Gobierno central se prorrogan. Por citar el ejemplo más cercano, las cuentas de 2018, que fueron aprobadas por Mariano Rajoy (PP) justo antes de que fuera desbancado del gobierno con una moción de censura, estuvieron activas hasta 2020; es decir, se prorrogaron dos veces, incluso tras haber cambiado el Ejecutivo de signo político. Ante esta situación, el Estado recurrió en el año 2019 recurrió a un decreto ley para actualizar las entregas a cuenta y el ejercicio siguiente lo hizo vía acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros.