El campo extremeño admite avances en las medidas propuestas, pero las ve aún insuficientes

El pasado viernes se conocían las propuestas de la Comisión Europea para la flexibilización de la actual Política Agrícola Común (PAC). Esa misma tarde, el Ministerio de Agricultura, que a mediados del mes pasado ya había presentado a las organizaciones agrarias un paquete de medidas destinadas a mejorar la situación del sector, remitía a las comunidades autónomas la propuesta de modificación del Plan Estratégico de la PAC. Un documento del que la Junta de Extremadura critica que se haya elaborado «sin contar con las regiones» y que considera «poco ambicioso».

Estas son las primeras respuestas de Bruselas y del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la ola protestas y movilizaciones que el sector agroganadero ha venido desarrollando en diferentes países europeos en los dos últimos meses.

La UE pone encima de la mesa, entre otras cuestiones, cambios en algunas de las prácticas medioambientales necesarias para recibir subsidios de la PAC y eximir a las pequeñas explotaciones, de menos de diez hectáreas, de controles y de sanciones relacionadas con los requisitos de condicionalidad. Esto pretende aliviar la carga administrativa y económica de las pequeñas explotaciones, que son el 65% de los beneficiarios. En esta línea, se muestra dispuesta a eliminar la obligación de los agricultores que reciben subvenciones de no cultivar una parte de sus tierras, que deben dejar en barbecho para preservar el potencial del suelo, estableciendo en su lugar un plan de incentivos, y relaja los requerimientos en materia de rotación de cultivos.

Un documento «poco ambicioso», según la Junta A la hora de valorar la propuesta de modificación del Plan Estratégico de la PAC, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura critica «la falta de colaboración» del ministerio con las comunidades autónomas. «Se ha elaborado este documento sin contar, una vez más, con las distintas regiones. Las reuniones técnicas que ha habido, han sido meramente informativas», detalla. De las medidas en sí, el Ejecutivo autonómico destaca que son «poco ambiciosas e insuficientes, algo en lo que también están de acuerdo las propias organizaciones agrarias, que así lo han hecho saber». «El Plan Estratégico de la PAC, como hemos venido advirtiendo, no está diseñado pensando en los agricultores y ganaderos y su modo de hacer tradicional por eso es necesario una modificación y que esta sea ambiciosa y para todo el periodo y no parches por el hecho de que los productores se están manifestando», se apunta desde el departamento dirigido por Mercedes Morán. La propuesta, que como al resto de gobiernos autonómicos le fue remitida el pasado viernes, se concluye, «debería ser más ambiciosa, que es lo que demandan las comunidades autónomas, pero el Ministerio de Agricultura hace caso omiso».

Para Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura, suavizar los requisitos sobre Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) es una «cuestión fundamental» para Extremadura, pero matiza que «lo que el ministerio nos está planteando tanto a las organizaciones agrarias como a las comunidades autónomas es un paquete para 2025 y lo que nosotros queremos es que entre en vigor para este año». «Vamos a ver si somos capaces de que la UE consolide estas medidas y posteriormente el Gobierno español las amplíe», esgrime García Blanco, que apostilla que las comunidades autónomas «también tienen aún cosas que hacer» en su ámbito de actuación.

«Algunas cuestiones que se están planteando como excepcionales para un año creemos que deberían estar para todo el periodo; y otras que se proponen para 2025, entrar en vigor en 2024», razona en este mismo sentido Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE, que subraya que aún se está negociando con el ministerio, por lo que existe margen de mejora.

Más crítico se muestra Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, para quien las medidas «son totalmente insuficientes». «Con los actos de protesta que ha habido en el campo, qué menos que el cuaderno electrónico se retirase y que se hiciese una reforma de la PAC real», aduce. Considera que ahora se abre un paréntesis en las movilizaciones porque los agricultores tendrán que centrarse en «atender sus explotaciones» los próximos meses, pero que si no se responde a sus demandas, «las protestas serán la próxima vez más intensas».

Juan Moreno presidente de COAG Extremadura, reconoce que lo que se plantea representa un «avance» respecto a la situación actual, pero lamenta que de lo que «se está hablando» es de «hacer una ‘minirreforma’ de la PAC», cuando lo que hay que hacer son cambios «en profundidad».

El coordinador de Unión de Uniones, Luis Cortés, por su parte, resalta que «a las alturas de campaña que estamos y con el Parlamento Europeo prácticamente disuelto, no podemos pedir medidas muy contundentes», por lo que pide que, en cuanto arranque la próxima legislatura europea, lo hagan también los trabajos de cara a emprender los cambios de calado que necesita el sector.

Igualmente, hace hincapié en otras cuestiones que están pendientes todavía y que son competencia del Ejecutivo nacional, como las mejoras en la ley de la cadena alimentaria o los observatorios de precios. También que se intensifiquen las inspecciones sanitarias sobre los productos llegados de terceros países. «Sabemos que están entrando muchísimos productos alimentarios en la UE y en España que no son aptos para el consumo», asevera.

ÁNGEL GARCÍA BLANCO (presidente de Asaja Extremadura)

«Queremos que las medidas entren en vigor ya para este año»

Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura. / Carlos Gil

«Estamos de acuerdo con todas estas medidas, pero tenemos un grave problema: o están aprobadas antes del 30 de abril, o no entran en vigor para este año», esgrime Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura. «Lo que el ministerio nos está planteando tanto a las organizaciones agrarias como a las comunidades autónomas es un paquete para 2025 y lo que nosotros queremos es que entre en vigor para este año», insiste. «También hay una serie de medidas que podría tomar el ministerio, como la reducción de cargas ganaderas o la supresión del cuaderno digital, que esa es una decisión que se tomó aquí por parte del señor Planas y que únicamente se ha aplazado», recuerda García Blanco, que agrega que las comunidades autónomas también tienen aún deberes pendientes . Considera que, a día de hoy, se mantienen los motivos que llevaron al campo a manifestarse, aunque se están dando pasos en la buena dirección.

JUAN METIDIERI (presidente de Apag Extremadura Asaja)

«Evidentemente, aún queda todo por resolver»

El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri. / El Periódico

Las medidas «son totalmente insuficientes. No llegan ni a las flexibilizaciones que existían el año pasado. Lo único que hay, que es el cuaderno electrónico, de lo que se habla es de ponerlo voluntario hasta 2026. Me parece que es de chiste», asegura Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, para quien los cambios planteados no van a «tener una incidencia clara» en la mejora de la situación de agricultores y ganaderos. «Con los actos de protesta que ha habido en el campo, qué menos que el cuaderno electrónico se retirase y que se hiciese una reforma de la PAC real, que de verdad beneficie al agricultor, al ganadero y al consumidor, no lo que se está haciendo ahora mismo». A su juicio, los motivos de protesta continúan siendo los mismos que «había hace dos meses» y «evidentemente queda aún todo por resolver», por lo que lo más probable es que «las protestas serán la próxima vez más intensas que ahora».

IGNACIO HUERTAS (secretario general de UPA-UCE)

«Hay margen para mejorar y concretar algunas cuestiones»

Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE. / Santiago García Villegas

«Es muy importante que logremos que el paquete de medidas que se apruebe sea lo más amplio posible», recalca Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE, que precisa que aún se mantienen «conversaciones con el ministerio» de cara a conseguir sacar adelante iniciativas que «ayuden a paliar la situación» del sector y «sobre todo que una parte de ellas entre en vigor esta campaña». «Algunas cuestiones que se están planteando como excepcionales para un año creemos que deberían estar para todo el periodo; y otras que se proponen para 2025, entrar en vigor en 2024», razona. «Hay margen para mejorar y para concretar algunas cuestiones», sostiene, al tiempo que señala que más allá de «la flexibilización de la PAC y las medias administrativas» hay que avanzar también en «la mejora de la cadena alimentaria». «Son muchos frentes abiertos que hay que ir cerrando. En función de los resultados, tendremos que actuar los agricultores y los ganaderos», apostilla.

LUIS CORTÉS (coordinador estatal de Unión de Uniones)

«Está pendiente la ley de mejora de la cadena alimentaria»

Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones. / Alejando Martínez Vélez (Europa Press)

«A las alturas de campaña que estamos y con el Parlamento Europeo prácticamente disuelto, no podemos pedir medidas muy contundentes», reconoce Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones. Agradece «el esfuerzo» por parte del ministerio para intentar flexibilizar determinadas cargas a los agricultores poniendo encima de la mesa unos planteamientos que «van por el buen camino», pero incide en que se trata de medidas «puramente cosméticas». «Debemos aprender de esto para que, una vez que tengamos el nuevo Parlamento Europeo en junio, empezar a trabajar de cara al año que viene, no esperarnos al mes de marzo para hacer las modificaciones», remarca. Asimismo, señala que quedan otros asuntos pendientes, como es el acuerdo entre ministerio y comunidades para «poner en marcha los observatorios de precios», «el estudio de los costes de producción» y «la ley de mejora de la cadena alimentaria». Todas ellas, incide, tendrían «mucho más impacto» en el sector.

JUAN MORENO (presidente de COAG Extremadura)

«Hay que hacer una reforma en profundidad»

Juan Moreno, presidente de COAG Extremadura. / El Periódico

A la espera «de verlas plasmadas» en los diarios oficiales de la UE y España para «poder evaluarlas concretamente», Juan Moreno, presidente de COAG Extremadura, considera que las medidas planteadas son un «avance», pero «todavía insuficientes para la situación que la agricultura y la ganadería vienen sufriendo». «Se está hablando de hacer una ‘minirreforma’ de la PAC, cuando lo que hay que hacer» son cambios «en profundidad», argumenta. En su opinión, sigue haciendo falta que el ministerio ponga en marcha un «plan de choque» para «bastantes sectores» agroganaderos «que llevan dos años con precios de ruina, como es el caso del viñedo». Incide en que no se puede ir a lo «fácil» y diseñar «una estrategia común para la UE, cuando sabemos que todos los territorios no son iguales. Lo que es viable en un sitio no lo es en otro, y mucho más cuando hablamos de secano y con los efectos del cambio climático».

